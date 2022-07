Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une star du Barça prête à venir à l’OM ?

Publié le 9 juillet 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

S’étant totalement relancé à l’OL après un passage mitigé à Manchester United, Memphis Depay ne semble pas être un élément indéboulonnable de l’effectif de Xavi Hernandez au FC Barcelone. Cela tomberait bien puisque le Néerlandais semblerait formuler un intérêt pour l’OM.

En amont du départ de Steve Mandanda pour le Stade Rennais mercredi soir, le journaliste Florent Gautreau de RMC Sport profitait de son passage sur l’ After Foot afin de faire savoir que grâce à la libération de la masse salariale effectuée par le départ de Mandanda, le président Pablo Longoria pourrait boucler un gros coup sur le marché avec notamment le recrutement de Memphis Depay à l’OM. « L’OM veut dégraisser sur ses gros salaires, ceux qui jouent et ceux qui jouent moins, Strootman, Mandanda qui pourrait moins jouer aussi pour éventuellement derrière recruter quelqu’un avec un plus gros salaire, par exemple Depay ».

Sampaoli voulait que Longoria lui offre Depay

Sur le plateau de L’Équipe du soir lors de l’enregistrement de l’émission de jeudi soir, Nabil Djellit a apporté un complément d’information sur le feuilleton Memphis Depay. À en croire le journaliste de France Football notamment, Memphis Depay aurait été l’une des demandes de Jorge Sampaoli avant qu’il ne fasse le choix de plier bagage, au même titre qu’Antoine Griezmann et de Renato Sanches.

Mercato - OM : Un gros coup avec Depay ? C'est possible ! https://t.co/GPeujYT2bt pic.twitter.com/1u5R0EqkAn — le10sport (@le10sport) July 8, 2022

Depay surveillerait l’OM