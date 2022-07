Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelles révélations sur une arrivée de Memphis Depay à l'OM

Publié le 7 juillet 2022 à 22h30 par Thomas Bourseau

Ayant quitté ses fonctions d’entraîneur vendredi dernier en raison notamment d’un manque de mouvement concret de l’OM sur le marché des transferts, Jorge Sampaoli aurait glissé le nom de Memphis Depay, entre autres, à Pablo Longoria avant de plier bagage. Et il semblerait que le club phocéen titillerait l'intérêt de l'attaquant du FC Barcelone en personne. Explications.

Steve Mandanda a quitté l’OM ce mercredi 6 juillet après avoir effectué 14 belles saisons au sein du club phocéen. Derrière lui, le Français laisse un gros héritage et a décidé de plier bagage seulement cinq jours après le départ surprise de Jorge Sampaoli. Le 5 juillet, le10sport.com vous révélait qu’après avoir un temps écarté la possibilité rennaise privilégiant l’OGC Nice et un club évoluant dans le sud de la France, Mandanda se voyait de plus en plus au Stade Rennais. Et c’est désormais chose faite depuis mercredi soir et les annonces successives de l’OM pour son départ et du Stade Rennais concernant son arrivée.

Laisser partir Mandanda pour attirer Depay ?

Journaliste pour RMC Sport , Florent Gautreau a dernièrement fait savoir sur le plateau de l ’After Foot que Steve Mandanda ne voulait initialement pas quitter l’OM où son contrat courrait jusqu’en juin 2024, date d’expiration de son nouveau bail au Stade Rennais, mais qu’il n’avait plus le choix, refusant de continuer à n’être qu’une simple doublure de Pau Lopez à Marseille. D’ailleurs, Gautreau a même affirmé que grâce à l’espace libéré dans la masse salariale via le départ de Mandanda, le président Pablo Longoria comptait attirer un gros joueur. « L’OM veut dégraisser sur ses gros salaires, ceux qui jouent et ceux qui jouent moins, Strootman, Mandanda qui pourrait moins jouer aussi pour éventuellement derrière recruter quelqu’un avec un plus gros salaire, par exemple Depay ». Se pourrait-il que la piste Memphis Depay prenne bel et bien forme à l’OM ?

Sampaoli voulait Depay avant son départ

Pour rappel, Memphis Depay est sous contrat au FC Barcelone jusqu’en juin 2023. Néanmoins, avec les arrivées de Ferran Torres et de Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver en plus celle tant attendue de Robert Lewandowski, il se pourrait bien que le FC Barcelone prenne la décision d’alléger sa grosse masse salariale en se séparant de Frenkie de Jong ainsi que de Memphis Depay. Sur le plateau de L’Équipe du soir, Nabil Djellit a apporté un complément d’information sur le dossier Memphis Depay. D’après les sources du journaliste de France Football , Jorge Sampaoli aurait demandé à Pablo Longoria de travailler sur l’opération Depay en plus de celles conduisant à Antoine Griezmann et Renato Sanches, promis au PSG.

🇳🇱 À ce stade il est difficile de savoir si Memphis Depay est suivi par l'OM. Il y a quelques mois Depay scruté le projet de l'OM mais il est peu probable de le voir arrivé.#TeamOM | #MercatOM [@lequipedusoir] pic.twitter.com/lhVHMnhXUW — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) July 7, 2022

Depay suivrait l'OM