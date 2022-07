Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda est parti, une star de Barcelone peut débarquer

Publié le 7 juillet 2022 à 8h15 par Thomas Bourseau

Souhaitant pourtant initialement rester à l’OM, Steve Mandanda n’aurait eu d’autre choix que de se lancer un nouveau challenge ailleurs et au Stade Rennais, en raison notamment de la volonté du club phocéen de libérer de l’espace dans sa masse salariale afin de boucler un gros coup sur le marché à la Memphis Depay.

Steve Mandanda n’est officiellement plus un joueur de l’OM. Depuis 2007, le champion du monde tricolore évoluait à l’Olympique de Marseille, bien que l’espace de la saison 2016/2017 il ait fait une pige peu concluante à Crystal Palace. Cependant et bien que son contrat à l’OM courrait jusqu’en juin 2024, Steve Mandanda a plié bagage en ce mercredi 6 juillet pour officiellement rejoindre le Stade Rennais.

Mandanda a été contraint de quitter l’OM

Certes, cela fait plusieurs jours que le départ de Steve Mandanda se concrétisait en coulisses. Le10sport.com vous a affirmé le 5 juillet que Mandanda n’allait pas s’engager en faveur de l’OGC Nice, mais plutôt au Stade Rennais bien que cette option fut un temps écartée par le clan Mandanda qui donnait sa priorité à un challenge dans le sud de la France. D’après le journaliste de RMC Florent Gautreau, Mandanda ne voulait pas quitter l’OM, mais a été obligé de se faire une raison étant donné que son statut n’allait pas changer comme il le souhaitait sous la houlette d’Igor Tudor la saison prochaine.

𝘼𝙪 𝙧𝙚𝙫𝙤𝙞𝙧 𝙎𝙩𝙚𝙫𝙚 🤝Après 6️⃣1️⃣3️⃣ matchs à défendre les couleurs olympiennes, notre numéro 3️⃣0️⃣ part pour un nouveau challenge. Bonne chance pour la suite de ta carrière @SteveMandanda👉 https://t.co/rW2LNYvclW pic.twitter.com/MjZ1YTp0RG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 6, 2022

« Recruter quelqu’un avec un plus gros salaire, par exemple Depay »