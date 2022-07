Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après son départ, la vérité éclate sur Steve Mandanda

Publié le 6 juillet 2022 à 21h45 par Thomas Bourseau

Steve Mandanda ne rempilera pas pour une saison supplémentaire à l’OM. Mécontent de son traitement lors de l’exercice précédent, le champion du monde tricolore ne comptait pas rester à Marseille dans ces conditions et a finalement fait le choix de partir au Stade Rennais. Le départ de Mandanda a été officialisé par l’OM ce mercredi, mais le gardien n’aurait initialement pas voulu changer d’air.

Cinq ans après son retour à l’OM, au terme d’une pige peu concluante à Crystal Palace, Steve Mandanda a pris la décision de ne pas poursuivre son aventure à l’Olympique de Marseille. Et ce, bien que Jorge Sampaoli ne soit plus à la tête de l’effectif phocéen depuis son départ vendredi dernier. En effet, relégué au second plan par Sampaoli la saison dernière, Steve Mandanda ne comptait pas poursuivre une année supplémentaire dans ces conditions. De quoi le pousser à prendre en considération l’offre du Stade Rennais, un temps écartée comme le10sport.com vous l’a révélé, après que Lucien Favre n’ait pas repris ce dossier en main dès son arrivée à l’OGC Nice.

Longoria prévoyait une concurrence à deux gardiens, l’OM annonce le départ de Mandanda

Depuis, Igor Tudor a été nommé entraîneur de l’OM à la place de Jorge Sampaoli. Et au cours de la conférence de presse de présentation du coach croate, le président Pablo Longoria a fait passer le message suivant à Mandanda. « Dans les derniers jours, on a beaucoup discuté avec lui sur sa position dans le club. On a parlé, on a dit que le modèle de gardien sera le même que l'année dernière, avec une concurrence entre deux bons portiers. On a eu des conversations sincères ». Résultat, ce mercredi, l’OM a officialisé le départ de Steve Mandanda en remerciant le champion du monde pour tous les services rendus au fil des années lorsqu'en parallèle, le Stade Rennais a également annoncé l'arrivée du portier.

𝘼𝙪 𝙧𝙚𝙫𝙤𝙞𝙧 𝙎𝙩𝙚𝙫𝙚 🤝Après 6️⃣1️⃣3️⃣ matchs à défendre les couleurs olympiennes, notre numéro 3️⃣0️⃣ part pour un nouveau challenge. Bonne chance pour la suite de ta carrière @SteveMandanda👉 https://t.co/rW2LNYvclW pic.twitter.com/MjZ1YTp0RG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 6, 2022

« Mandanda ne voulait pas partir »