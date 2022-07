Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rennes s’enflamme pour le transfert de Mandanda

Publié le 6 juillet 2022 à 21h00 par Thibault Morlain

Depuis ce mercredi soir, Steve Mandanda est donc un joueur de Rennes. Dans un premier temps, l’OM a officialisé le départ de son gardien et quelques minutes plus, les Bretons ont annoncé la signature de Mandanda pour deux ans. Un gros coup dont on se réjouit du côté de Rennes, comme l’a fait savoir Olivier Cloarec, président exécutif.

Une énorme page se tourne du côté de l’OM. En effet, joueur le plus capé du club phocéen, Steve Mandanda vient de faire ses valises. Malgré un contrat jusqu’en 2024, le champion du monde a pris la direction de Rennes où il aura plus de temps de jeu alors qu’il sort d’une saison compliquée dans l’ombre de Pau Lopez à l’OM.

[#MercatoSRFC]@SteveMandanda 𝗲𝘀𝘁 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 ! ✍Le gardien aux 695 matchs professionnels et 34 sélections avec l’@equipedefrance a paraphé un contrat de 2⃣ ans avec le Stade Rennais F.C. 🤝 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) July 6, 2022

L’OM officialise le départ de Mandanda

Ce mercredi, l’OM a donc tourné la page avec Steve Mandanda. A travers un communiqué, le club phocéen a officialisé le départ de son gardien, devenu une légende au Vélodrome. « L’Olympique de Marseille et Steve Mandanda ont décidé de se séparer d’un commun accord. L’OM tient sincèrement à remercier Steve pour tout ce qu'il a apporté au club depuis 2007 », pouvait-on lire.

« Je suis très heureux d’accueillir Steve »