Foot - Mercato - OM

Mercato : Sampaoli va vite rebondir après son départ de l'OM, bientôt avec Salah ?

Publié le 7 juillet 2022 à 15h45 par Dan Marciano

Après son départ surprise de l'OM vendredi dernier, Jorge Sampaoli devrait vite rebondir. Annoncé en Turquie, au Brésil ou encore au Pérou, le technicien argentin pourrait prendre en main une nouvelle sélection. Après l'Argentine et le Chili, le coach pourrait prendre la tête de l'Egypte dans les prochaines semaines et diriger Mohamed Salah.

Un tremblement de terre a secoué la ville marseillaise vendredi dernier. L'OM officialisait le départ de Jorge Sampaoli, qui apparaissait pourtant souriant avec ses joueurs lors de la reprise quelques heures plus tôt. Rien ne laisser présager un tel dénouement. Une décision motivée par certaines divergences avec sa direction, notamment sur le recrutement. « Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que celui des dirigeants. Il n'y a rien de mal à prétendre des choses différentes. L'important, c'est de rechercher l'excellence et de vouloir ce qu'il y a de mieux pour l’OM » a confié Jorge Sampaoli sur son compte Instagram.

Mercato - OM : Sampaoli, Tudor… McCourt sort du silence pour cette révolution https://t.co/tPBZRT5yOr pic.twitter.com/B8gC9IkE2Q — le10sport (@le10sport) July 5, 2022

Sampaoli serait en pôle pour reprendre la sélection égyptienne

Libre de rejoindre l'équipe de son choix, Jorge Sampaoli croule sous les propositions. Ancien sélectionneur de l'Argentine et du Chili, le technicien pourrait diriger une nouvelle sélection. Courtisé par le Pérou, il figure en bonne position pour diriger l'Egypte. Selon les informations du média chilien la Cancha , Sampaoli figure dans une short-list qui comprend également les noms de Ricardo Gareca et Paulo Sousa.

Sampaoli ne manque pas de propositions