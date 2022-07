Foot - Mercato

Mercato : Mandanda, Pogba… Ces fois où Deschamps s’est immiscé dans les transferts des Bleus

Publié le 7 juillet 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Kylian Mbappé, Paul Pogba, Steve Mandanda, Lucas Hernandez… Tous ont été ces derniers temps confronté à un éventuel départ de leurs clubs respectifs. De quoi permettre à Didier Deschamps de formuler un avis sur la démarche à suivre pour la suite de leurs carrières.

Deschamps aurait incité Mandanda à aller chercher du temps de jeu ailleurs

Entre l’OM et Steve Mandanda, cela semble cette fois-ci définitivement être terminé. En effet, après son retour au club à l’été 2017, Mandanda y a à terme signé une prolongation de contrat jusqu’en juin 2024 dernièrement. Néanmoins, son transfert pour le Stade Rennais a été entériné notamment grâce à la volonté de Pablo Longoria de ne pas lui mettre de bâtons dans les roues selon RMC Sport, mais aussi grâce à l’implication de Didier Deschamps. Ayant été sacré champion du monde avec l’Équipe de France en Russie en 2018 avec Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus aurait incité Mandanda à quitter l’OM afin d’entre autres ne pas compromettre ses chances de participer au Mondial au Qatar en novembre prochain. C’est du moins l’information communiqué par Le Phocéen . Une longue discussion aurait eu lieu entre les deux hommes concernant le statut de Mandanda en EDF, qu’il devrait retrouver si jamais son temps de jeu redevenait régulier.

Mercato - OM : Pour le transfert de Steve Mandanda, c'est terminé ! https://t.co/pKeUoJRybS pic.twitter.com/lw5kTpB3Cs — le10sport (@le10sport) July 6, 2022

Un « avis » de Deschamps pour l’avenir de Pogba ?

Didier Deschamps a toujours réfuté donner des conseils aux joueurs de l’Équipe de France concernant leur choix final pour un éventuel transfert. Lors du rassemblement des Bleus en mars dernier, Paul Pogba livrait une interview à Téléfoot dans laquelle il faisait savoir que toutes les options restaient ouvertes pour son avenir y compris une prolongation de contrat à Manchester United. Entre temps, le départ de Pogba a été officialisé en juin dernier et sa prochaine destination devrait, sauf énorme revirement de situation, être la Juventus. En mars dernier, Deschamps faisait passer le message suivant. « Je ne sais pas quel sera son choix. Aujourd’hui, il n’est pas content des résultats de son équipe et de sa situation, bien sûr, car c’est un compétiteur. Mais il y a d’autres joueurs en fin de contrat qui devraient être plus inquiets que Paul. S’il me demande des conseils ? Je peux donner un avis, mais bon, là on parle du top niveau donc je dirais aller jusqu’à la limite, quel que soit le choix ». Pogba aurait pu demander un avis à Deschamps concernant la Juventus, club qu’à la fois le joueur et le sélectionneur connaît bien.

Le PSG snobé par Lucas Hernandez en 2020 à cause… de Deschamps ?

Lucas Hernandez évolue au Bayern Munich depuis l’été 2019 après s’être révélé aux yeux du monde à l’Atletico de Madrid et s’être assis sur le toit du monde avec l’Équipe de France en 2018. Cependant, n’ayant pas eu un grand rôle à jouer lors de sa première saison au Bayern, Hernandez a songé à aller voir ailleurs à l’été 2020 alors que le club bavarois allait soulever la Ligue des champions face au PSG en août. Et le Paris Saint-Germain aurait songé à le recruter en parallèle. Cependant, comme le10sport.com vous l’avait révélé le 23 juin 2020, Didier Deschamps avait alors conseillé à Lucas Hernandez de ne pas quitter le navire bavarois afin de s’y imposer à terme.

Comme pour Pogba, Deschamps ne voulait donner qu’un avis pour Mbappé