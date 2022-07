Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria lâche un indice sur le successeur de Kamara

Publié le 5 juillet 2022 à 13h15 par Baptiste Lefilliatre

Cet été, l’Olympique de Marseille a perdu l’un de ses meilleurs éléments, avec le départ de Boubacar Kamara à Aston Villa. Présent en conférence de presse aujourd’hui, le président olympien Pablo Longoria s’est exprimé sur le profil du milieu de terrain qui succédera à l’international français.

Le 30 juin dernier, le contrat de Boubacar Kamara à l’Olympique de Marseille arrivait à expiration. Refusant de prolonger au sein de son club formateur, le milieu de terrain a décidé de découvrir la Premier League en rejoignant Aston Villa. Un énorme coup dur pour les marseillais, qui perdaient l’un de leurs meilleurs éléments du onze de départ.

EXCLU - Mercato - OM : Rebondissement dans le dossier Mandanda ! https://t.co/zgUrBcuarC pic.twitter.com/si5ZMD5cRU — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) July 5, 2022

L’OM à la recherche de son remplaçant

Afin de pallier le départ de l’international français, l’OM cherche à recruter son successeur. Présent en conférence de presse pour la présentation du nouvel entraineur Igor Tudor, le président Pablo Longoria s’est exprimé sur le profil recherché dans l’entrejeu.

«Il faudra que les deux milieux de terrain harcèlent»