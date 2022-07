Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria fait une première annonce pour Tudor

Publié le 5 juillet 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Quelques jours après l'annonce du départ de Jorge Sampaoli, l'OM a annoncé l'arrivée d'Igor Tudor. Le technicien croate s'est engagé pour deux saisons et était présent ce mardi en conférence de presse et Pablo Longoria a justifié son choix de miser sur ce profil.

Vendredi, Jorge Sampaoli a annoncé son départ de l'OM, un an et demi après son arrivée. Une décision soudaine qui n'a pourtant pas pris au dépourvu Pablo Longoria qui s'est rapidement tourné vers un nouveau profil pour remplacer l'Argentin. Dès vendredi, Pablo Longoria annonçait d'ailleurs avoir ciblé un entraîneur dont le nom a fuité dans la foulée : Igor Tudor. Libre depuis son départ de l'Hellas Vérone en mai dernier, le technicien croate a donc officiellement rejoint l'OM où il s'est engagé jusqu'en juin 2024. Une opération rondement menée.

Longoria accueille Tudor...

Et ce mardi, Igor Tudor était d'ailleurs présent en conférence de presse pour sa présentation officielle. Pablo Longoria était évidemment à ses côtés et a affiché sa joie de pouvoir préparer cette saison avec le Croate. « C'est un plaisir de nous retrouver ici avec notre nouveau coach, une grande personne de grande valeur. On connaît tous sa carrière de joueur, on en a un très bon souvenir. Il a commencé sa carrière de coach avec beaucoup d'ambition, une identité de jeu très claire. C'était important pour nous », explique le président de l'OM.

L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗧𝘂𝗱𝗼𝗿 au poste d’entraîneur.✍️Libre de tout contrat, le technicien croate 🇭🇷 s’est engagé pour deux ans avec le club olympien. 🔵⚪️Plus d'infos 👉 https://t.co/pWIguf360u pic.twitter.com/T2PAvrhiDI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2022

... et justifie son choix pour l'OM

Dans la foulée, Pablo Longoria a justifié son choix de miser sur Igor Tudor, dont l'arrivée a été bouclée seulement quelques heures après l'annonce du départ de Jorge Sampaoli. « Pourquoi Igor Tudor ? Tout le monde est d'accord pour dire que l'Hellas Vérone était une très bonne équipe l'année dernière, avec du cœur, des intentions de jeu. C'est un coach moderne, avec beaucoup d'idées. On en parlé de structure du club, il a une vision très italienne. J'ai beaucoup aimé ça. Il a une grande personnalité, qui partage les valeurs qu'on veut mettre en place dans notre projet: du cœur, de l'ambition. Faire un football attractif, vertical, fait pour nos supporters. C'était notre premier choix, un choix très réfléchi », ajoute-t-il.

Tudor est prêt