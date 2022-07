Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos veut récupérer un ancien crack de Galtier

Publié le 10 juillet 2022 à 9h15 par Quentin Guiton

Pour remplacer Mauricio Pochettino, le PSG a choisi de miser sur Christophe Galtier. A présent en place au poste d’entraineur, le Français et son conseiller sportif Luis Campos vont pouvoir travailler sur les contours de l’effectif pour la saison prochaine. Et l’ex-Niçois pourrait bien ramener avec lui un de ses anciens joueurs…

C’est un nouveau cycle qui commence au PSG. Après une nouvelle saison frustrante, Mauricio Pochettino a été remercié et c’est Christophe Galtier qui aura la lourde de tâche de le remplacer sur le banc du PSG. Et pour renforcer l’effectif pour la saison à venir, le coach passé par le LOSC et Luis Campos ont une stratégie bien précise : miser sur des jeunes joueurs à fort potentiel. Et le secteur principal à changer au PSG, c’est bien le milieu de terrain. Vitinha est déjà arrivé, Renato Sanches pourrait le suivre très rapidement. Mais ce n’est pas tout.

Une sensation de Ligue 1 ciblée

Selon les informations de L’Equipe , dans cette idée de trouver des jeunes talents à valoriser, Luis Campos aurait bien coché le nom de Khéphren Thuram, joueur déjà cité dans les pistes du PSG au milieu. A seulement 21 ans, le milieu de terrain de l’OGC Nice a réalisé une excellente saison en Ligue 1 avec 41 matchs joués.

Galtier connait bien le joueur

Solide et technique, le fils de l’ancienne légende des Bleus présente un autre avantage et non des moindres, celui d’avoir déjà travaillé avec Christophe Galtier. En effet, c’est sous ses ordres que Thuram s’est révélé l’an passé dans le milieu de l’OGC Nice. Pourquoi pas continuer cette collaboration du côté du PSG ? Néanmoins, cette piste s’annonce compliquée car le président niçois Jean-Pierre Rivière a déjà fait savoir que Khéphren Thuram ne bougera pas cet été...