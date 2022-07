Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ils ont quitté l’OM… et ont vite regretté

Publié le 10 juillet 2022 à 7h30 par Thibault Morlain

Chaque saison, l’OM dégraisse un petit peu son effectif et cet été, cela devrait encore être le cas. Lors de ce marché des transferts, Pablo Longoria doit faire partir des joueurs afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. Toutefois, certains, en partant, n’oublient pas vraiment l’OM. Au point d’ailleurs qu’ils font leur retour sur la Canebière quelques mois plus tard…

Qui quittera l’OM lors de ce mercato estival ? Steve Mandanda et Nemanja Radonjic ont déjà fait leurs valises et d’autres devraient suivre durant les semaines à venir. C’est en 2020 que Bouna Sarr a lui quitté la Canebière. Direction alors le Bayern Munich pour le latéral droit. Un transfert qui avait énormément étonné à l’époque. Voilà que Sarr est donc aujourd’hui en Bavière, mais même en Allemagne, il n’a pas oublié l’OM. D’ailleurs, pour ColinInterview , il a expliqué qu’il avait eu des regrets à partir : « J’avais comme rêve de jouer la Ligue des Champions avec l’OM. Il y a des clubs qui ne se refusent pas. Quand le Bayern est arrivé j’étais très heureux, mais j’avais un petit regret de rater ça avec Marseille. Ça m’a fait mal de voir qu’ils n’y arrivaient pas, c’est comme si j’étais concerné parce que je me suis qualifié avec eux ».

Steve Mandanda

Bouna Sarr n’a donc pas vraiment oublié l’OM et d’autres sont passés par là avant lui. D’ailleurs, regrettant d’avoir quitté le club phocéen, ils n’ont pas hésité à revenir par la suite. Cela a notamment été le cas de Steve Mandanda. En 2016, après 9 saisons à l’OM, le gardien français décide de relever un nouveau défi. Pour cela, il prend la direction de la Premier League, s’engageant avec Crystal Palace. Mais chez les Eagles, cela ne se passe pas bien pour Mandanda, qui n’hésite alors pas à revenir à l’OM, un an seulement après avoir quitté la Canebière. « J’ai croisé Rudi Garcia, on a discuté 10 minutes, le fait de retourner à la Commanderie ça me manquait. La discussion m’a fait comprendre qu’il y avait une possibilité que je revienne à l’OM. Je voulais revenir car c’était chez moi », avait-il notamment expliqué.

Dimitri Payet

Dimitri Payet est également passé par là. Le milieu offensif français a également tenu à tenter sa chance en Premier League. Lui s’est engagé avec West Ham, où il a réalisé de très belles performances, au point même de figurer dans le classement du Ballon d’Or en 2016. Payet ne reste toutefois qu’un an et demi en Angleterre. En effet, en janvier 2017, le Réunionnais a fait le forcing pour quitter les Hammers et faire son retour à l’OM. Au terme d’un long feuilleton, un accord a fini par être trouvé et voilà donc Dimitri Payet à nouveau sur la Canebière.

Florian Thauvin

L’histoire est aussi similaire pour Florian Thauvin. A l’instar de Mandanda et Payet, lui aussi a quitté l’OM pour la Premier League, s’engageant avec Newcastle en 2015. Il rejoignait alors la longue liste des Français recrutés par les Magpies. Cela n’aura duré que 6 mois. En effet, dès janvier 2016, alors que cela ne passe pas très bien pour lui en Angleterre, Thauvin est prêté à l’OM jusqu’à la fin de la saison. Au final, cela aboutira à un transfert définitif et donc un retour à Marseille pour le désormais joueur des Tigres.