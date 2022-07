Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato : Edinson Cavani reçoit un énorme appel du pied en Ligue 1

Publié le 9 juillet 2022 à 23h15 par Amadou Diawara

Sans club depuis la fin de son contrat avec Manchester United le 30 juin, Edinson Cavani pourrait faire son retour en Ligue 1 du côté de l'OGC Nice. Questionné sur la possibilité de voir l'ancien attaquant du PSG le rejoindre chez les Aiglons, Andy Delort a confié qu'il serait très heureux de jouer avec lui en 2022-2023.

Alors que son contrat avec Manchester United arrivait à terme le 30 juin, Edinson Cavani n'a pas prolongé son séjour chez les Red Devils . Ainsi, El Matador est aujourd'hui un joueur libre. Si sa future destination n'est pas encore connue, Edinson Cavani pourrait faire son retour en Ligue 1 cet été.

Mercato - PSG : Influencé par Mbappé, Ekitike a choisi sa prochaine destination https://t.co/BZYXOs42xv pic.twitter.com/pxQ0IwKj6n — le10sport (@le10sport) July 9, 2022

«Je kifferai jouer avec Edinson Cavani»

Selon les dernières informations de Nice-Matin , Edinson Cavani figurerait sur les tablettes de l'OGC Nice de Lucien Favre. Et alors qu'il pourrait être en concurrence avec l'ancien buteur du PSG en 2022-2023, Andy Delort a tout de même confié qu'il serait content de le voir signer chez les Aiglons .

«Demandez aux défenseurs s’ils seraient contents d’avoir deux Doberman en face»