Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour ce gros transfert en L1, Longoria ne pouvait rien faire

Publié le 10 juillet 2022 à 3h00 par Arthur Montagne

En quête de renforts offensifs prometteurs, l'OM avait ciblé le profil de Mohamed-Ali Cho, auteur d'une très belle saison avec Angers. Mais ce dernier s'est finalement engagé avec la Real Sociedad. Un choix qu'il a tenu à justifier à l'occasion de sa présentation avec le club basque.

Depuis son arrivée à l'OM, Pablo Longoria a plusieurs fois tenté de recruter des jeunes joueurs à fort potentiel afin d'envisager une plus-value à la revente dans le futur. Un profil qui correspond parfaitement à celui de Mohamed-Ali Cho. L'attaquant d'Angers étaient dans le viseur de l'OM, mais il a finalement choisi de rejoindre la Real Sociedad. Une décision qu'il justifie.

Mercato : Les vérités de cet ancien de l’OM sur son départ du projet McCourt https://t.co/7DyZptj1D0 pic.twitter.com/APt7o362QF — le10sport (@le10sport) July 9, 2022

Mohamed-Ali Cho justifie son choix

« C'est vrai, j'ai eu pas mal de propositions. C'était un peu compliqué pour moi et ma famille de gérer ça, mais j'en suis venu à être convaincu. Je suis venu ici pour progresser et gagner beaucoup, à la fois des matchs et des titres. Au début, j'avoue que je ne connaissais pas grand-chose sur le club, je savais qu'ils jouaient en Europe, qu'ils se battaient généralement pour être parmi les quatre premiers de la Liga, mais je suis très content », confie-t-il lors de sa présentation, avant d'en rajouter une couche.

«Pour moi, c'est très important d'être au calme»