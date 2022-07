Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lewandowski, Ronaldo… Quel attaquant doit accompagner Mbappé et Messi ?

Publié le 10 juillet 2022 à 8h00 par La rédaction

Même si le secteur offensif du PSG est déjà bien garni, Luis Campos entend injecter du sang neuf à ce poste, et plusieurs pistes ont été activées. Désireux de quitter le Bayern Munich, Robert Lewandowski apparaît comme le rêve des dirigeants parisiens, qui ont également bougé leurs pions dans les dossiers Scamacca et Ekitike. Le nom de Nicolo Zaniolo est aussi évoqué en Italie, tandis que l’ombre de Cristiano Ronaldo plane sur le mercato du PSG. Mais selon vous, vers quel attaquant doit se tourner l’écurie parisienne ?

Désormais assuré de conserver Kylian Mbappé après sa prolongation jusqu’en juin 2025, le PSG est à la recherche des joueurs qui épauleront le Bondynois. Angel Di Maria a déjà plié bagage tandis que Mauro Icardi est lui poussé vers la sortie. De son côté, Arnaud Kalimuendo pourrait partir, le joueur prêté au RC Lens la saison dernière disposant d’une belle cote sur le marché, tout comme Pablo Sarabia, de retour d’une pige du Sporting. À l’inverse, Lionel Messi va, sauf retournement de situation, rester au PSG. Reste encore l’incertitude Neymar, dont le départ n’est pas exclu par la direction.

Mercato - PSG : Mauvaise conduite, retard… Voilà pourquoi le Qatar veut lâcher Neymar https://t.co/npzfisTBVZ pic.twitter.com/yxTNrdmWIM — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 9, 2022

Le PSG vise en priorité Lewandowski

Ainsi, du renfort est attendu en attaque, et Luis Campos a déjà fixé ses priorités. Même si Nasser Al-Khelaïfi a récemment sonné la fin du « bling-bling » au PSG, le club de la capitale vise du lourd avec Robert Lewandowski, sur le départ à un an de la fin de son contrat. L’international portugais souhaite quitter le Bayern Munich et veut rejoindre en priorité le FC Barcelone, mais les discussions traînent en longueur entre les deux clubs, laissant au PSG un léger espoir.

Ekitike, Scamacca… Le PSG prêt à miser sur la jeunesse

Mais la piste la plus chaude mène en Italie, où Gianluca Scamacca pourrait prochainement prendre le chemin de la capitale. Révélation de Serie A la saison dernière avec 16 buts inscrits, l’attaquant fait l’objet de discussions entre le PSG et Sassuolo depuis plusieurs semaines. Pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé, alors que la formation italienne réclame 50M€, tandis que l’écurie parisienne aurait transmis une proposition de 30M€ + 5M€ de bonus. Un autre grand espoir apparaît sur la short-list de Luis Campos en la personne d’Hugo Ekitike. L’attaquant français s’est révélé avec Reims la saison dernière et se verrait bien évoluer au côté de Kylian Mbappé au PSG, qui n’a pas l’intention de faire monter les enchères dans ce dossier.

Le gros coup Ronaldo ?