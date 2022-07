Foot - Mercato - PSG

Mercato – PSG : Poussé vers la sortie, Neymar annonce la couleur pour la nouvelle saison

Alors qu'il sort d'une saison irrégulière, Neymar pourrait plier bagage durant le mercato estival. En effet, pour la première fois depuis son arrivée en 2017, le PSG est prêt à se séparer de l'international brésilien, dont le contrat court jusqu'en juin 2027. Mais de son côté, le numéro 10 parisien n'a pas la tête à un départ et se montre optimiste pour la saison à venir comme il l'a fait savoir sur les réseaux sociaux.

Arrivé au PSG en 2017, Neymar voit son avenir s'inscrire en pointillé. L'international auriverde n'est pas parvenu à faire l'unanimité dans la capitale après cinq saisons passées du côté du Parc des Princes, en raison de ses blessures et de son irrégularité. Ainsi, le PSG envisagerait de se séparer de l'international auriverde, mais ce dernier a d'autres plans pour son avenir.

« Cette année, tous les tirs vont rentrer », annonce Neymar

Rentré de vacances, Neymar semble reposé et compte réaliser une saison pleine. Le trio avec Kylian Mbappé et Lionel Messi a maintenant une année de rodage, et le Brésilien est aujourd’hui prêt à faire trembler les filets adverses comme il l’a annoncé dans un live Facebook , relayé par Futmais : « Cette année, tous les tirs vont rentrer : les coups francs, les coups de tête. Je me sens bien. Je suis confiant ! Je me suis beaucoup entrainé pendant mes vacances » De bon augure pour le PSG.

Objectif Coupe du Monde

La Coupe du Monde au Qatar qui démarrera le 21 novembre est également un objectif pour Neymar. Arriver affuté, en pleine forme avec le PSG, pourrait lui permettre d’enchainer avec le Brésil. La sélection auriverde faisant partie des nations favorites de la compétition. Reste à voir désormais si l'attaquant de 30 ans se fera remarquer au préalable par un transfert...