Mercato - PSG : Lewandowski prêt à lâcher une terrible réponse à Campos

Publié le 9 juillet 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

En quête de renforts offensifs cet été, le PSG semble avoir fait de Robert Lewandowski sa grande priorité. Le Polonais, en fin de contrat en juin 2023 avec le Bayern Munich veut partir, mais il privilégie toujours un transfert au FC Barcelone. La presse allemand confirme bien que le PSG compte tenter le coup Lewandowski, mais le buteur de 33 ans ne semble pas très chaud.

C'est désormais officiel, Vitinha est la première recrue de l'ère Campos au PSG. Cependant, la suite se fait attendre. En effet, plusieurs pistes sont actives à l'image des trois plus chaudes à savoir celles qui mènent à Renato Sanches (LOSC), Milan Skriniar (Inter Milan) et Gianluca Scamacca (Sassuolo). Pour le moment, aucune d'entre elles n'est bouclé, mais les négociations se poursuivent et le PSG semble confiant. Et même en cas de dénouement positif pour ces trois transferts, le club de la capitale cherchera encore à se renforcer, notamment dans le secteur offensif où plusieurs attaquants sont attendus pour venir épauler Kylian Mbappé.

Lewandowski priorité du PSG...

Et selon les informations de L'EQUIPE , la priorité du PSG se nomme Robert Lewandowski. Les dirigeants parisiens rêvent de l'associer à Kylian Mbappé sur le front de l'attaque. D'autant plus que l'international polonais, dont le contrat prend fin en juin 2023, souhaite quitter le Bayern Munich. Pour le moment, un transfert au FC Barcelone semble être l'issue la plus probable à ce dossier, mais le PSG reste à l'affût.

🔴🔵 Cet été, le #PSG veut renforcer son attaque. Trois pistes reviennent avec insistance :▶️Robert Lewandowski▶️Gianluca Scamacca▶️Hugo Ekitiké📝Je vous résume l'avancée de ces dossiers pour @le10sport 🔽https://t.co/Dhj31rhKty — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) July 9, 2022

... mais le PSG n'est pas la priorité de Lewandowski

Une tendance confirmée par Christian Falk. Le journaliste de BILD assure en effet que le PSG compte bien s'immiscer dans le dossier Lewandowski en cas d'échec des négociations entre le Bayern Munich et le FC Barcelone. Cependant, le buteur polonais à d'autres ambitions. Sa priorité, comme c'est expliqué depuis plusieurs semaines, est de rejoindre le Barça. Et si jamais ce transfert venait à capoter, Robert Lewandowski envisagerait alors sérieusement l'hypothèse d'une signature à Chelsea qui, tout comme le PSG, reste à l'affût dans ce dossier après avoir prêté Romelu Lukaku à l'Inter Milan.

Le Barça dans le flou