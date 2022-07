Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour le transfert de cette star de Serie A

Publié le 9 juillet 2022 à 14h45 par Axel Cornic

Angel Di Maria parti le 30 juin dernier au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Luis Campos lui cherche un successeur et aurait vraisemblablement activé une piste de luxe. Elle mènerait à Nicolo Zaniolo, buteur décisif lors de la victoire de l’AS Roma en finale de la Ligue Europa Conférence, qui semble s’approcher doucement mais surement d’un départ. Le PSG n’est toutefois pas seul sur le coup, puisque l’Italien serait également dans le viseur de la Juventus.

La Serie A semble être le terrain de chasse préféré de Luis Campos pour le moment. Après Milan Skriniar et Gianluca Scamacca, le nouveau boss du PSG se serait renseigné pour Nicolo Zaniolo, star de l’AS Roma. Après des saisons compliquées et deux grosses blessures au genou, l’Italien semble enfin avoir retrouvé son niveau et pourrait décider de franchir un palier lors de ce mercato, afin de disputer régulièrement la Ligue des Champions.

Le PSG et la Juventus se battent pour Zaniolo

Ce dossier ne s’annonce toutefois pas simple, puisque le PSG doit faire face à un adversaire de taille, avec la Juventus. A Turin on suit Nicolo Zaniolo depuis ses débuts chez les jeunes de la Fiorentina et désormais, on aurait l’intention de porter le coup décisif à cette opération pour offrir un nouveau renfort à Massimiliano Allegri, après Angel Di Maria et Paul Pogba. Il Corriere dello Sport a d’ailleurs révélé que la Juve aurait la priorité du joueur, qui ne se verrait pas encore partir à l’étranger.

