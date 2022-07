Foot - Mercato - PSG

Mercato - Officiel : Après le PSG, Angel Di Maria a trouvé son nouveau club et sort du silence

Publié le 8 juillet 2022 à 20h45 par Bernard Colas mis à jour le 8 juillet 2022 à 20h46

Libre après la fin de son contrat avec le PSG, Angel Di Maria disposait de plusieurs pistes pour son avenir, et après un long temps de réflexion, l’Argentin a décidé de s’engager en faveur de la Juventus. Le club turinois a officialisé ce vendredi soir la venue d’El Fideo, sous contrat jusqu’en 2023.

Alors qu'Angel Di Maria souhaitait poursuivre l’aventure au PSG, le club de la capitale en a décidé autrement. Malgré l’option présente dans son bail pour prolonger d’une année supplémentaire, Angel Di Maria n’a pas été conservé à quelques mois du Mondial au Qatar. Pour l’international argentin, un retour au pays n’était pas envisageable afin de garder le rythme, et plusieurs pistes s’offraient à lui.

Di Maria s'engage avec la Juventus

Un temps annoncé à Benfica ou encore au FC Barcelone, c’est bien la Juventus qui était la plus intéressée par Angel Di Maria, et après de longues négociations, le club turinois a bouclé ce dossier. Ce vendredi soir, la Juve a officialisé l’arrivée du meilleur buteur de l’histoire du PSG pour une saison, sans préciser s’il existait dans le contrat d’ El Fideo une clause pour une année supplémentaire.

Angel Di Maria è un giocatore della Juventus ⚪⚫🫶#WelcomeAngel — JuventusFC (@juventusfc) July 8, 2022

Nouveau challenge pour Di Maria