Mercato : Barcelone, PSG… Le Bayern Munich fait monter les enchères pour Lewandowski

Publié le 10 juillet 2022 à 14h15 par Thomas Bourseau

Bien que le conseiller football du PSG, à savoir Luis Campos, aimerait aligner Robert Lewandowski et Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine, le FC Barcelone resterait la priorité du Polonais. Néanmoins, le Bayern Munich ferait grimper les enchères avec une indemnité de transfert de 70M€ réclamée.

Entre le PSG et Robert Lewandowski, il se pourrait que le courant ne passe pas. Bien que son agent Pini Zahavi ait une bonne relation avec les dirigeants parisiens depuis le transfert de Neymar en 2017, Lewandowski ne prendrait en considération qu’un transfert au FC Barcelone. Et selon Sport BILD , si son départ pour le Barça ne pouvait pas se réaliser pour une raison quelconque, Lewandowski privilégierait un challenge en Premier League et particulièrement à Chelsea. De quoi compliquer les plans du conseiller football Luis Campos qui aurait la ferme intention d’attirer Lewandowski au PSG pour le plus grand bonheur de Christophe Galtier selon L’Équipe ou encore Foot Mercato.

Le Barça bute sur les demandes du Bayern

Le FC Barcelone demeurerait relativement confiant quant à ses chances d’accueillir Robert Lewandowski avant la clôture du mercato. Et ce, bien que la question financière semble être un véritable problème pour le club culé, qui peinerait à mettre sur la table la somme souhaitée par le Bayern Munich qui refuserait d’accepter les 40M€ du Barça . Une somme comprise entre 50 et 60M€ serait privilégiée par le Bayern pour racheter la dernière année de contrat de Lewandowski.

Le Bayern fait monter les enchères à… 70M€ !