Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un intérêt du FC Barcelone est révélé pour Luis Campos

Publié le 10 juillet 2022 à 11h15 par Thomas Bourseau

Après son départ du LOSC et en marge des présidentielles du FC Barcelone en mars 2021, Luis Campos aurait pu rejoindre l’organigramme de Joan Laporta, alors fraîchement intronisé comme nouveau patron du Barça. Néanmoins, pour des raisons de responsabilités au sein de la direction blaugrana, Campos aurait refusé l’offre du FC Barcelone. Explications.

À l’hiver 2021 ont eu lieu les élections présidentielles du FC Barcelone. Après un premier mandat de 2003 à 2010, Joan Laporta a été une nouvelle fois élu président du club culé en faisant de grandes promesses aux socios blaugrana qui ont voté pour lui, y compris de conserver Lionel Messi en toute fin de contrat. Promesse non tenue puisque Messi a fini par rejoindre le PSG en tant qu’agent libre, faute de moyens financiers suffisants du FC Barcelone pour conserver celui qui allait rafler un septième Ballon d’or à la fin de l’année civile 2021. Cependant, Lionel Messi n’est pas la seule personne à avoir rejoint le PSG alors qu’elle aurait dû oeuvré en faveur du FC Barcelone.

Mercato - PSG : Campos prépare trois gros transferts en attaque https://t.co/h7IQL8RECt pic.twitter.com/lL6QAKJmjH — le10sport (@le10sport) July 9, 2022

Le Barça voulait compter Luis Campos dans l’administration Joan Laporta

Le 10 juin dernier, soit un an et demi après son départ du LOSC en tant que conseiller du président Gérard Lopez, Luis Campos était officiellement nommé conseiller football du PSG par les décideurs parisiens et le président Nasser Al-Khelaïfi. Néanmoins, Campos aurait pu reprendre du service bien avant et particulièrement au printemps 2021. D’après les informations de SPORT , Rafael Yuste aurait eu comme plan initial d’intégrer Luis Campos à l’organigramme du FC Barcelone version Joan Laporta. Vice-président du Barça , Yuste aurait tenu des discussions pendant plusieurs semaines avec le dirigeant portugais qui n’aurait pas été contre relever le défi blaugrana. D’ailleurs, Deco et Jorge Mendes auraient été invités à exprimer leur opinion sur le travail de Campos et l’éventuel apport du Portugais pour le FC Barcelone. Sa venue aurait été approuvée de tous.

Mais Campos a refusé de ne pas avoir les pleins pouvoirs