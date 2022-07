Transferts - PSG : Luis Campos a dégainé sa dernière offre pour Milan Skriniar

Foot - Mercato - PSG

Le PSG pourrait-il s’attacher les services de Milan Skriniar dans les prochaines heures ? C’est du moins la direction que prend ce dossier alors que le Paris Saint-Germain aurait formulé une ultime offre de 65M€ à l’Inter. Les Nerazzurri aimeraient rapidement acter la vente de Skriniar.

Milan Skriniar ne devrait pas honorer son contrat courant jusqu’en juin 2023 à l’Inter à son terme. En effet, l’international slovaque de 27 ans ne serait pas jugé comme étant intransférable par le comité de l’Inter, contrairement à Lautaro Martinez et ce, bien que l’administrateur délégué des Nerazzurri en la personne de Giuseppe Marotta ait récemment affirmé ne pas compter sur le départ de Milan Skriniar. Sous l’impulsion de Luis Campos, le conseiller football du PSG, le champion de France semblerait être bien parti pour boucler la venue de Skriniar.

D’après les informations de DAZN , le comité de direction de l’Inter ne voudrait pas trop traîner pour acter la vente de Milan Skriniar. En proie à des difficultés financières, l’Inter voudrait renflouer ses caisses grâce au transfert de Skriniar afin d’à la fois mettre un terme à ce dossier en bouclant sa succession grâce à Gleison Bremer ainsi qu’en menant à bien l’opération Paulo Dybala, libre de tout contrat depuis le 30 juin. Il en serait de même pour Luis Campos. Selon TMW , le dirigeant portugais du PSG souhaiterait que Christophe Galtier puisse rapidement avoir un groupe au complet pour préparer au mieux la saison à venir.

