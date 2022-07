Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Cristiano Ronaldo a empoché le pactole, avant de quitter Manchester United ?

Publié le 10 juillet 2022 à 9h30 par Thomas Bourseau

À un an de la fin de son contrat, Cristiano Ronaldo aurait déjà fait le choix de mettre un terme à son aventure à Manchester United et de se lancer un challenge ailleurs. Une volonté qui a pris forme étrangement après le bonus financier reçu par le Portugais d’après la presse anglaise qui a fait un point sur la suite de la carrière de Ronaldo.

Entre Cristiano Ronaldo et Manchester United, le divorce serait-il déjà consommé ? Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2023 chez les Red Devils , le quintuple Ballon d’or aurait réclamé à ses dirigeants un bon de sortie il y a peu. Et ce, bien que l’ancien entraîneur intérimaire Ralf Rangnick affirmait le 2 mai dernier que Ronaldo allait passer l’été à Manchester United et que le principal intéressé ait lui-même expliqué à Sky Sports en juin dernier vouloir remporter des trophées à Manchester United lors du prochain exercice.

Cristiano Ronaldo n’est pas rentré à Manchester

Cependant, depuis le début du mois de juillet, les rumeurs fusent quant à l’avenir de Cristiano Ronaldo et sur l’identité de son prochain club alors qu’en parallèle, le Portugais n’est pas du voyage avec le reste du groupe mancunien en Thaïlande pour la tournée de pré-saison de Manchester United et n’a pas pris part à la reprise de l’entraînement en début de semaine pour des raisons personnelles.

Cristiano Ronaldo a touché le jackpot cet été

Dès le 30 juin, comme ce fut le cas avec Paul Pogba et Alexis Sanchez par le passé, Cristiano Ronaldo aurait perçu un joli bonus à six chiffres de la part de Manchester United qui n’aurait rien d’une clause de loyauté selon The Sun, mais aurait plutôt un lien avec les droits d’images et pour des buts marqués. D’après une source d’Old Trafford, le timing de demande de transfert de Ronaldo pose question. « Les contrats sont tous renouvelés au début du mois de juillet et c'est alors qu'est apparue la nouvelle que Cristiano voulait partir. Il n'a rien fait de mal, mais quelques personnes ont suggéré que le timing de tout cela pourrait ne pas être une coïncidence et que Ronny aurait pu révéler son souhait de partir des semaines auparavant ».

Chelsea pèse le pour et le contre pour Ronaldo

Il semblerait que Todd Boehly, co-propriétaire de Chelsea et directeur sportif en intérim des Blues , ait mis la main sur la première recrue de son ère via Raheem Sterling. Néanmoins, l’Américain semblerait être bien déterminé à boucler la venue d’une autre grande star du football et il est question d’intérêts pour Cristiano Ronaldo et Neymar dans la presse anglaise. D’après The Sun , Chelsea pèserait actuellement le pour et le contre en coulisse du recrutement de Cristiano Ronaldo.

