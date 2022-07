Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos peut y croire pour Seko Fofana

Publié le 10 juillet 2022 à 2h00 par Arthur Montagne

Sous contrat avec le RC Lens jusqu'en juin 2024, Seko Fofana sort de deux très belles saisons en Ligue 1 qui ne sont pas passées inaperçues. A tel point que le PSG a ciblé l'international ivoirien pour renforcer son entrejeu cet été. Et Seko Fofana laisse d'ailleurs planer le doute sur son mercato.

Cet été, l'une des priorités du PSG est de renforcer son entrejeu. Dans cette optique, le club de la capitale a bouclé le transfert de Vitinha qui débarque en provenance du FC Porto pour 41,5M€. Mais les Parisiens ne vont pas s'arrêter en si bon chemin puisque, comme révélé par le10sport.com, le PSG s'active pour boucler le transfert de Renato Sanches. Et ces dernières semaines, le nom de Seko Fofana a également circulé du côté de la capitale.

Fofana ne ferme pas la porte à un départ

Et pour le site Lensois.com , Seko Fofana a d'ailleurs évoque son avenir : « Pour l’instant, je suis au RC Lens et je suis très content d’être là, de pouvoir progresser dans cette préparation. Officiellement je suis ici, après tout est possible. Il faut profiter pour prendre du plaisir, je prends donc tout ce que j’ai à prendre. On est dans une période du mercato où il y a beaucoup de réflexions. Un jour tu peux te dire que tu vas rester ou que tu vas partir, tu ne sais pas trop, mais je suis très tranquille ».

«On a tous des envies, de l’ambition et ça peut être ici ou ailleurs»

Pour le moment, Seko Fofana laisse toutes les portes ouvertes pour son avenir : « Mon envie sportive est de prendre du plaisir chaque jour. C’est ce que je fais avec le club aujourd’hui. Ça peut être ici comme ailleurs. On a tous des envies, de l’ambition et ça peut être ici ou ailleurs, en se qualifiant pourquoi pas pour une coupe d’Europe ou pourquoi pas en la jouant avec un autre club aussi. Aujourd’hui on est très bien, le club sait ce que je veux et ce sont des choses que je garde pour moi. On verra bien ce qui va se passer »

