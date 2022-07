Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria passe la vitesse supérieure pour le transfert de Clauss

Publié le 9 juillet 2022 à 16h30 par Jules Kutos-Bertin

Révélation du RC Lens depuis le grand retour en Ligue 1, Jonathan Clauss attise les convoitises. Le néo international français intéresserait l’OM qui discuterait actuellement avec les dirigeants des Sang et Or. Lens demande 20M€ pour lâcher Clauss, alors que Pablo Longoria n’aurait pas encore dégainé d’offre.

A un mois de la reprise de la Ligue 1, Pablo Longoria n’a pas vraiment renforcé l’effectif d’Igor Tudor. L’OM a perdu William Saliba et Boubacar Kamara et pour le moment, il n’y a que Samuel Gigot et Isaak Touré qui sont arrivés. Un maigre bilan qui ne satisfait pas du tout les supporters marseillais. Si des pistes existent, Longoria reste pour le moment très discret, lui qui a rappelé à de nombreuses reprises qu’il s’agissait d’un « mercato d’attente et d’opportunités ». Mais avant une saison où l’OM jouera la Ligue des Champions, les supporters perdent vite patience…

L’OM fonce sur Jonathan Clauss…

Mais Pablo Longoria continue à travailler. D’après les informations de Fabrizio Romano, l’OM n’aurait pas abandonné le dossier Jonathan Clauss. Mieux, le club de la cité phocéenne aurait fait une première offre au RC Lens. Des pourparlers seraient en cours afin de parvenir à un accord. Auteur d’une nouvelle grosse saison avec les Sang et Or, l’international français n’a jamais caché qu’il voulait jouer une Coupe d’Europe. Mais l’OM ne sera pas seul…

… qui pense à un départ du RC Lens !

En plus de Marseille, Jonathan Clauss a tapé dans l’œil de Chelsea, Tottenham mais surtout l’Atlético de Madrid, une destination qui pourrait le séduire. « J’aime l’Espagne et la Liga depuis que je suis petit. Je ne ferme la porte à personne. Je suis ouvert aux offres », expliquait récemment le piston droit du RC Lens, avant d’ajouter : « Si je dois continuer en France, je le ferai, car cela ne me pose pas de problèmes. Et sinon, j’irai dans une autre ligue car c’est la vie qui le voudra ainsi. En ce moment, nous avons la possibilité de voir de nombreux championnats avec beaucoup de qualité. Chaque année, la qualité est au-dessus de la moyenne. Je n’ai pas de préférences, mais évidemment, si je dois continuer je le ferai et si je dois partir, je partirai ».

Confirmation de la prise de contact ces dernières heures entre l'OM et Lens pour Jonathan Clauss. À ce stade, aucune offre n'a été formulée à Lens qui en veut, comme nous vous l'avions révélé en mai dernier 20 M€. https://t.co/0B73U9O0RG — Sébastien Denis (@sebnonda) July 9, 2022

Clauss se voit bien à l'OM