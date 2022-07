Foot - Mercato - OM

Mercato : Les vérités de cet ancien de l’OM sur son départ du projet McCourt

Publié le 9 juillet 2022 à 14h30 par Jules Kutos-Bertin

Arrivé à l’OM à l’été 2015, Bouna Sarr a tout connu ou presque à Marseille. Reconverti latéral droit par Rudi Garcia, l’ancien joueur du FC Metz passera un cap jusqu’à signer au Bayern Munich. Même s’il ne regrette pas son choix, Bouna Sarr a eu un petit pincement au cœur en quittant l’OM. L’international sénégalais revient également sur son histoire avortée avec l’équipe de France.

Jusqu’ici, le projet de Frank McCourt aura vu passer de nombreux joueurs. Mais ils sont loin d’avoir tous fait l’unanimité. S’il a mis du temps à s’imposer à l’OM, Bouna Sarr finira comme le chouchou du Vélodrome. Arrivé dans la peau d’un ailier, l’ancien joueur du FC Metz se révélera finalement au poste de latéral droit où le fera jouer Rudi Garcia. Acteur majeur du parcours en Ligue Europa en 2018, Bouna Sarr confirmera sous le mandat d’André Villas-Boas, jusqu’à s’envoler pour le Bayern Munich.

Reconverti latéral droit, Bouna Sarr signe au Bayern Munich

Même s’il ne partait pas dans la peau d’un titulaire avec l’OM, Bouna Sarr a fini par s’imposer et il a tapé dans l’œil des grosses écuries. A l’été 2020, l’OM affronte le Bayern Munich en amical, le déclic pour le club bavarois. « A la fin du match, un membre du staff m’envoie un message en me disant que j’ai tapé dans l’œil des dirigeants du Bayern qui ont demandé des renseignements sur moi », explique Bouna Sarr dans l’émission Colinterview sur YouTube . Après cette rencontre, les deux parties s’accorderont et Sarr finira pas être transféré au Bayern Munich contre 8M€.

«J’avais comme rêve de jouer la Ligue des Champions avec l’OM»

Un départ qui affectera tout de même l’international sénégalais. « J’avais comme rêve de jouer la Ligue des Champions avec l’OM. Il y a des clubs qui ne se refusent pas. Quand le Bayern est arrivé j’étais très heureux, mais j’avais un petit regret de rater ça avec Marseille. Ça m’a fait mal de voir qu’ils n’y arrivaient pas, c’est comme si j’étais concerné parce que je me suis qualifié avec eux. Avec la belle saison qu’on avait pu faire et ce parcours, je trouvais que c’était dommage parce qu’ils n’avaient pas voler leur place », regrette Bouna Sarr.

