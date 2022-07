Foot - Mercato - OM

Mercato : Avant Memphis Depay, ils ont joué pour l’OL et l’OM

Publié le 9 juillet 2022 à 15h00 par Thibault Morlain

Après Isaak Touré, l’OM veut encore attirer de nouveaux joueurs à l’occasion de ce marché des transferts. Et Pablo Longoria semble visiblement à frapper très fort, notamment en attaque. Il est ainsi question d’un intérêt de Memphis Depay, aujourd’hui au FC Barcelone. En débarquant à l’OM, le Néerlandais pourrait alors retrouver la Ligue 1 après avoir déjà connu le championnat de France avec le maillot de l’OL. Depay ne sera alors pas le seul à avoir joué pour les deux Olympiques. Le10Sport vous rappelle quelques un de ses joueurs passés par l’OL et l’OM.

Mathieu Valbuena

Difficile bien évidemment de ne pas évoquer Mathieu Valbuena parmi ses joueurs qui ont à la fois porté le maillot de l’OM et celui de l’OL. L’actuel joueur de l’Olympiakos avait d’abord joué du côté de la Canebière, évoluant là-bas entre 2006 et 2014. Au Vélodrome, il était alors entré dans le coeur des supporters. Une relation qui a totalement volé en éclat au moment où Valbuena a décidé de rejoindre le rival, l’OL. Suite à une pige d’un an en Russie, le milieu offensif s’engage avec les Gones en 2015. De quoi déclencher la colère des fans phocéens, qui n’avaient pas manquer de lui faire savoir quand Mathieu Valbuena était revenu au Vélodrome.

Hatem Ben Arfa

Hatem Ben Arfa a également porté les maillots des deux Olympiques. Lui a été formé chez les Gones et a totalement explosé avec l’OL. C’est en 2008 qu’il décide de quitter les bords du Rhône pour rejoindre l’OM. Un transfert qui n’avait pas manqué de faire énormément parler à l’époque. En effet, alors que les Phocéens avaient dans un premier temps annoncé un accord avec l’OL, le club de Jean-Michel Aulas avait par la suite communiqué la fin des négociations. Ben Arfa était alors parti au bras de fer, assurant qu’il ne rejouerait plus pour l’OL et c’est ce qu’il a fait en rejoignant l’OM.

Bafétimbi Gomis

Joueur de l’OL entre 2009 et 2014, Bafétimbi Gomis était ensuite parti du côté de la Premier League et de Cardiff. Mais lors de la saison 2016-2017, le voilà qu’il revient en Ligue 1 du côté de l’OM, qui était alors à la recherche d’un attaquant. Et lors de cette saison, Gomis fait très forte impression au Vélodrome, inscrivant pas moins de 21 buts en 34 matchs. Alors que certains auraient bien aimé le conserver sur la Canebière, l’aventure à l’OM n’aura toutefois duré qu’un an pour l’ancien buteur de l’OL.

Abedi Pelé

On se souvient bien évidemment Adebi Pelé comme l’un des joueurs qui ont contribué à la victoire de l’OM en Ligue des Champions en 1993. Mais suite à se sacre européen, le père d’André et Jordan Ayew décide de rejoindre l’OL. Malheureusement pour Abedi Pelé, les choses ne se sont pas très bien passées pour lui chez les Gones.

Sonny Anderson

Au contraire d’Abedi Pelé, Sonny Anderson a lui surtout fait l’histoire de l’OL, où il a joué entre 1999 et 2003. Durant cette période, l’attaquant brésilien inscrit notamment 94 buts sous le maillot lyonnais et remporte notamment deux titres de champion de France. Toutefois, concernant Sonny Anderson, on a souvent tendance a oublié qu’avant de briller avec l’OL, il avait joué à l’OM lors de la saison 1993-1994, avant ensuite de partir à l’AS Monaco.

Fabrice Fiorèse

Concernant Fabrice Fiorèse, on se rappelle bien évidemment de sa trahison, lui qui est passé du PSG à l’OM. Cela lui avait d’ailleurs valu de nombreuses critiques à l’époque de la part des supporters parisiens. Mais lui aussi a donc joué pour l’OL. Il a d’ailleurs été formé chez les Gones, ne disputant toutefois que deux matchs chez les professionnels. C’est ensuite surtout du côté de Guingamp que Fiorèse s’était révélé.

Loïc Rémy

Parmi cette liste de joueurs ayant connu l’OL et l’OM, on peut également citer Loïc Rémy. L’attaquant a lui été formé à Lyon, où il n’avait pas forcément brillé. C’est ensuite à l’OGC Nice qu’il exprime tout son potentiel. Des performances qui permettent alors à Rémy d’être transféré à l’OM en 2010. Et en trois saisons à Marseille, l’international français aura disputé 126 matchs pour 46 buts.