Transferts - OM : Longoria se fait utiliser sur le mercato

Publié le 9 juillet 2022 à 1h00 par Arthur Montagne

En quête de renforts dans le secteur offensif, l'OM multiplie les pistes, mais la plus insistante mène à Dries Mertens. Et selon le journaliste Alexandre Braeckman, ce dossier est même très avancé et l'attaquant belge pourrait bien débarquer à Marseille cet été, alors que son contrat à Naples a pris fin.

Après avoir renforcé le secteur défensif de l'OM avec les transfert de Samuel Gigot et Isaak Touré, Pablo Longoria cherchera désormais à densifier l'attaque de l'effectif d'Igor Tudor. Dans cette optique, le nom de Dries Mertens revient avec insistance ces dernières heures. Libre de tout contrat depuis la fin de son bail à Naples, l'attaquant belge serait même proche de l'OM selon le journaliste Alexandre Braeckman.

Mertens à l'OM, c'est crédible

« Ici, on sait que l'OM s'y est intéressé. Personnellement, j'ai eu l'info autour du 10 juin, mais à l'époque, Dries poussait encore pour rester au Napoli. Mais, il n'y a pas eu d'accord sur le salaire et la durée du contrat, et on sait que l'OM s'est présenté. Pour moi, cette piste marseillaise est très crédible, car ça colle complètement avec ce qu'aime Dries. Il adore les atmosphères bouillantes, les villes qui poussent derrière leur club, comme à Naples. Dans l'entourage du joueur, c'est silence radio pour l'instant, mais on sait aussi qu'il n'y a pas 500 possibilités », assure le journaliste belge au Phocéen .

Les médias français n'y croient pas