Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato : Balotelli, Ben Arfa… Révélations sur les gros coups de l’OGC Nice

Publié le 2 juillet 2022 à 4h00 par Thibault Morlain

Ces dernières saisons, l’OGC Nice a frappé très fort sur le marché des transferts. En effet, les Aiglons avaient réussi à attirer de très grands noms du football à l’instar d’Hatem Ben Arfa ou encore Mario Balotelli. Deux stars qui avaient particulièrement brillé du côté de Nice. Mais comment cela a pu être possible de les attirer ? Réponse.

Aujourd’hui, l’OGC Nice est l’un de plus grands clubs en Ligue 1. Ces dernières saisons, les Aiglons ont su se faire une place dans le haut du classement. Et tout cela a été possible grâce à de très bons recrutements, notamment en allant chercher des stars à relancer. En ce sens, Hatem Ben Arfa et Mario Balotelli ont notamment posé leurs valises du côté de Nice. Et sur la Côte d’Azur, ils ont brillé, se relançant ainsi totalement. Pour Jean-Pierre Rivère, les paris ont ainsi été payants avec Ben Arfa et Balotelli.



Les coulisses du coup Ben Arfa

Ancien joueur de l’OGC Nice, Yoan Cardinale a révélé les coulisses des arrivées de Ben Arfa et Balotelli, dévoilant alors le rôle majeur de Mathieu Bodmer dans ces opérations. « C'est Mathieu qui fait Ben Arfa. Il était tracé pour ce métier. C’est Mathieu qui fait le liant entre Rivère et Ben Arfa. Mathieu dit à Hatem : « Viens avec nous, tu pourras te relancer ». Il vient un mois chez nous mais ne peut pas signer car il avait signé avec trois clubs différents. Il a signé l’été d’après, c’est Mathieu qui a fait le liant », a expliqué Cardinale à propos de Ben Arfa pour RMC .

« C’est un peu Mathieu Bodmer qui a fait Balotelli à Nice »

Et pour ce qui est de l’arrivée de Mario Balotelli à Nice, l’ancien gardien des Aiglons a lâché : « On est à la table et Mathieu reçoit un appel d’un numéro anglais. Il regarde son téléphone et dit : « Je ne connais pas », et il pose son téléphone. Et là, il reçoit un message de ce même numéro qui lui dit : « Tu ne me réponds pas ? » Il voit que c’est Mamadou Sakho qui lui dit : « Rappelle-moi, c’est important ». C’est Balotelli au téléphone qui lui dit : « Ecoute Mathieu, dans le club je ne connais que toi. Qu’est-ce que tu me conseilles ? Est-ce que c’est bien ou est-ce que c’est pas bien ? C’est un peu Mathieu Bodmer qui a fait Balotelli à Nice. (…) C’est lui qui est allé voir le président et qui lui a dit : « Ecoutez préz' il y a Balotelli qui est très intéressé pour venir, est-ce que vous le voulez ? » ».

Quelles recrues pour cet été à Nice ?

Cet été, l’OGC Nice pourrait encore réaliser certains coups. Alors que Lucien Favre a déjà fait son retour comme entraîneur, il est question d’un intérêt pour Dan-Axel Zagadou encore Yann Sommer. De plus, comme le10sport.com vous l’a révélé, Favre fait de Manor Solomon sa priorité pour ce marché des transfert