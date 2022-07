Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après le départ de Sampaoli, Longoria reçoit un tacle de... l'OL

Publié le 1 juillet 2022 à 22h15 par Pierrick Levallet

Ce vendredi, l’OM a officialisé le départ de Jorge Sampaoli. Déçu du recrutement mis en place par son club cet été jusqu’à présent, le technicien argentin a préféré mettre un terme à son aventure sur la Canebière. L’OL n’a donc pas manqué l’occasion d’asséner un gros tacle à Pablo Longoria, en comparant le mercato des deux clubs olympiens.

C’est un véritable coup de tonnerre qui a touché l’OM ce vendredi. Visiblement déçu par le manque d’ambition de son club, notamment à propos du recrutement en vue de la saison prochaine, Jorge Sampaoli a préféré mettre un terme à son aventure avec l’équipe phocéenne après seulement une saison complète. « Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que celui des dirigeants. Il n'y a rien de mal à prétendre des choses différentes. L'important, c'est de rechercher l'excellence et de vouloir ce qu'il y a de mieux pour l’OM » a confié le technicien argentin sur son compte Instagram afin de justifier son départ. Mais cette nouvelle n’a pas échappé à l’OL, qui s’est empressé de lâcher un tacle à Pablo Longoria au sujet du mercato.

L’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration.👉 https://t.co/wTbzqlOvwc pic.twitter.com/uQGpW43hKP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2022

Sampaoli «jaloux» de l’OL d’après Bruno Cheyrou

« Le recrutement de l’OL ? Effectivement, le but c’était de construire l’équipe la plus compétitive possible. Parce qu’on se doit d’avoir des ambitions et des objectifs élevés. Encore une fois, au-delà des bons joueurs, et j’insiste sur le timing des recrues, il y a peut-être des coachs dans d’autres clubs de Ligue 1 qui sont en train de vouloir partir parce qu’ils sont jaloux du recrutement qu’on est en train de faire... », a d’abord affirmé Bruno Cheyrou en conférence de presse ce vendredi avant de poursuivre.

«Certains bons clubs de Ligue 1 n’étaient pas forcément satisfaits de leur propre mercato»