Mercato - OM : Longoria a encore toutes ses chances pour Mertens

Publié le 10 juillet 2022 à 22h30 par Axel Cornic

Libre de tout contrat depuis son départ du Napoli le 30 juin dernier, Dries Mertens est l’une des belles occasions de ce mercato estival. Cela n’a pas échappé à l’Olympique de Marseille, puisque Pablo Longoria semble décidé à offrir l’international belge à son nouvel entraineur Igor Tudor, qui va disputer la Ligue des Champions pour la première fois de sa jeune carrière.

La Ligue 1 commence dans moins d’un mois et l’Olympique de Marseille n’a toujours pas réglé ses problèmes. Certes, Pablo Longoria a fait preuve d’une réactivité admirable dans la succession de Jorge Sampaoli, puisqu’Igor Tudor est arrivé seulement quelques jours après l’annonce de son départ. Mais les chantiers à régler sont nombreux, sachant que l’OM aura besoin d’un effectif fourni la saison prochaine, après une qualification en Ligue des Champions acquise au bout du suspense. Des cadres comme Wiliam Saliba et Boubacar Kamara sont en effet partis et si quantitativement les choses se sont équilibrés avec les arrivées d’Isaak Touré et Samuel Gigot, qualitativement on ne peut pas vraiment dire que l’OM s’en sorte très bien.

L’OM, une véritable option

Les prochaines semaines s’annoncent donc bouillante et un dossier commence à se détacher. Il s’agit de celui concernant Dries Mertens, qui a l’avantage d’être libre de tout contrat depuis son départ du Napoli. En Italie, on assure qu’Igor Tudor serait un grand fan du Belge, qui a l’OM pourrait d’ailleurs retrouver son ancien coéquipier Arkadiusz Milik. Il Mattino a d’ailleurs annoncé qu’un accord serait imminent, avec Mertens qui serait donc prêt à découvrir un nouveau championnat.

Mertens prêt à attendre le Napoli ?

Il ne faut toutefois pas écarter la menace napolitaine. Si le Napoli l’a laissé partir à la fin de son contrat, il aurait vraisemblablement l’intention de renouer lien en ce mercato pour boucler une prolongation quelque peu tardive. Sky Sport Italia parle d’ailleurs d’un Dries Mertens prêt à grandement baisser ses demandes salariales pour finalement continuer dans le club qui l’a consacré au plus haut niveau européen.

