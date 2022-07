Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grosse mise au point pour Dries Mertens

Publié le 10 juillet 2022 à 17h15 par Pierrick Levallet

Participant à la prochaine Ligue des champions, l’OM cherche désormais à se renforcer suffisamment pour avoir une équipe compétitive. Dans cette optique, Pablo Longoria explorerait plusieurs pistes sur le marché des transferts, dont celle menant à Dries Mertens. Toutefois, l’optimisme règnerait du côté du Napoli après la dernière offre transmise au Belge.

Retrouvant la Ligue des champions dès la saison prochaine, l’OM tente de s’activer sur le marché des transferts. Le club phocéen souhaite se renforcer considérablement afin d’avoir une équipe compétitive et ainsi éviter un nouveau fiasco en Coupe d’Europe. Pablo Longoria explorerait donc plusieurs pistes, dont celle menant à Dries Mertens. Libre depuis le 30 juin dernier, le Belge ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Toutefois, le Napoli ne lâche visiblement pas l’affaire et essaye encore de le prolonger. « Ils ont longuement parlé et Aurelio lui a fait part d'une offre de près de 5M€ brut, 2,5M€ sur deux ans, qui a été refusée » a d’ailleurs confié Cristiano Giuntoli, le directeur sportif du pensionnaire de Serie A, en conférence de presse ce samedi. Mais Edoardo De Laurentiis reste quand même plutôt confiant sur ce dossier malgré cette révélation.

L’optimisme règne au sein du clan De Laurentiis pour la prolongation de Mertens

« Mertens ? On a offert une somme importante, 2,5M€ nets. Je pense qu'il acceptera. Naples est une ville qui lui a beaucoup donné et qui peut lui donner beaucoup. Il faut être positif dans la vie, que la positivité attire la positivité » a confié le fils du président du Napoli à des fans du club, dans des propos rapportés par le Corriere dello Sport .

Mertens a l’embarras du choix pour son avenir

Pour rappel, Dries Mertens aurait plutôt l’embarras du choix pour son avenir. En plus de Naples qui essaye de le prolonger, le Belge serait convoité par l’OM, la Lazio Rome et quelques clubs exotiques. Reste à voir si la nouvelle offre d’Aurelio De Laurentiis parviendra à le convaincre de rempiler avec la formation napolitaine.