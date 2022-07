Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grosse mise au point sur l'avenir de Mertens

Publié le 9 juillet 2022 à 20h45 par Dan Marciano

Présent en conférence de presse ce samedi, Cristiano Giuntoli a été interrogé sur l'avenir de Dries Mertens, libre de tout contrat depuis le 1er juillet. Selon le directeur sportif du Napoli, son club aurait transmis une offre de prolongation à l'attaquant, qui l'aurait refusé. Dernièrement, certaines rumeurs ont annoncé que le joueur belge pourrait rebondir à l'OM.

A Marseille, l'attaque est un secteur à renforcer. Malgré les présences d'Arkadiusz Milik et de Cédric Bakambu, Pablo Longoria cherche des renforts sur le marché. Ces dernières, plusieurs grands noms ont été annoncés dans le viseur de l'OM. La presse italienne a fait état d'un intérêt de l'OM pour Paulo Dybala, mais aussi pour Dries Mertens.

Le dossier Mertens a mis le feu au mercato marseillais

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Dries Mertens a été associé au club marseillais. Certains médias proches du Napoli avaient même annoncé l'arrivée imminente de l'attaquant à l'OM. Mais d'autres journalistes comme Fabrizio Romano ont mis fin à cette rumeur. Il n'existerait aucune négociation entre les deux parties.

ULTIM'ORA NAPOLIGiuntoli: "Offerti a Mertens 2,5 milioni per 2 anni, il giocatore ha rifiutato la proposta"#SkySport #SkyCalciomercato — skysport (@SkySport) July 9, 2022

Mertens a refusé une offre du Napoli