Mercato - OM : Une opération à 7M€ de Longoria se confirme, les coulisses dévoilées

Publié le 9 juillet 2022 à 20h30 par Dan Marciano

A en croire la presse brésilienne, le départ de Luis Henrique serait imminent. Un temps proche du Torino, mais aussi de Flamengo, le joueur va quitter l'OM pour rejoindre Botafogo. Il s'agirait d'un prêt payant de 500 000€ avec option d'achat à 6,5M€, qui pourrait devenir obligatoire si certains critères sont remplis.

Doué lorsqu'il s'agit de recruter, Pablo Longoria se retrouve vite en difficulté au moment de se séparer d'éléments jugés indésirables. Propriétaire de l'OM, Frank McCourt n'aurait pas hésité à mettre la pression sur le dirigeant espagnol, lui demandant de dégraisser l'effectif lors de ce mercato estival. Accompagné de Javier Ribalta, le président marseillais travaille, depuis plusieurs semaines, sur le dossier Luis Henrique. Les deux responsables s'étaient rendus à Milan, il y a quelques semaines, afin de s'entretenir avec les dirigeants du Torino. Mais en manque de temps de jeu à l'OM, le joueur brésilien n'aurait pas été emballé par cette idée. Cette piste s'est vite envolée, mais une autre est apparue.

Flamengo a lâché l'affaire

Comme le confirme Goal ce samedi, Flamengo a étudié cette option. Il y a quelques jours, le père de Luis Henrique avait confirmé des discussions avancées : « Ça avance. C'est proche d'être bouclé. Entre le joueur et Flamengo, tout va bien. S'il explose à Flamengo, il ira à Barcelone, au Real, à la Seleção. Ici au Brésil, il n'y a pas d'égal ». L'équipe sud-américaine avait obtenu l'accord du joueur et de sa famille, avant de se casser les dents. En effet, l'OM ne voulait plus entendre parler de prêt, mais bien d'un transfert sec. Surtout que certaines équipes européennes étaient prêtes à verser une indemnité de transfert.

« Puisque l'OM ne veut pas prêter le joueur, Flamengo a décidé d'abandonner »

Finalement, Flamengo s'est retiré de ce dossier, bien trop complexe. « Flamengo, en début de semaine, a fait une proposition de prêt pour le joueur. Nous avons contacté le club. La réponse et le positionnement du club étaient qu'ils aimeraient vendre le joueur, du moins c'est ce qu'on nous a dit. Nous avons eu une bonne conversation avec les propriétaires. J'apprécie la relation et la façon dont j'ai été traité, y compris de la part de la famille du joueur. Mais puisque l'OM ne veut pas prêter le joueur, Flamengo a décidé d'abandonner » avait déclaré Marcos Braz, vice-président de l'équipe.

Luis Henrique va être prêté à Botafogo