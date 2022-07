Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Trois coups de folie de Longoria tombent à l'eau

Publié le 10 juillet 2022 à 0h00 par Arthur Montagne

Cet été, l'OM souhaite frapper fort, notamment en se renforçant dans le secteur offensif. Dans cette optique, plusieurs gros noms ont circulé à l'image de ceux de Paulo Dybala, Dries Mertens ou encore Memphis Depay. Trois dossiers qui ont toutefois peu de chance d'aboutir.

Qualifié pour la Ligue des champions, l'OM souhaite se renforcer de manière importante cet été. Dans cette optique, Isaak Touré et Samuel Gigot ont débarqué et compensent les départ d'Alvaro Gonzalez et William Saliba, de retour à Arsenal. Cependant, c'est encore loin d'être suffisant puisque Pablo Longoria espère dénicher un milieu de terrain pour remplacer Boubacar Kamara, tandis que des renforts offensifs sont également espérés.

Pas d'intérêts pour Dybala et Mertens

Et des noms importants ont circulé à l'image de ceux de Paulo Dybala et Dries Mertens qui sont tous les deux libres depuis la fin de leurs contrats à la Juventus et à Naples. Cependant, Fabrizio Romano a mis fin aux rumeurs, assurant que ces deux attaquants ne sont pas dans le viseur de l'OM.

Très difficile pour Depay