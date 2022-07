Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vers un transfert de Depay ? La réponse

Publié le 9 juillet 2022 à 12h45 par Quentin Guiton

Avec la possible arrivée de Robert Lewandowski au FC Barcelone, Memphis Depay pourrait être amené à aller voir ailleurs. Et il y a quelques jours, on apprenait que l’OM s’intéressait au Néerlandais pour renforcer son attaque. Seulement, cette piste serait très compliquée à concrétiser pour le club phocéen…

Igor Tudor intronisé, Pablo Longoria peut se remettre d’attaque sur le mercato de l’OM. Pour renforcer l’attaque, plusieurs gros noms ont été évoqués comme Paulo Dybala ou encore Dries Mertens. Et ces derniers jours, une nouvelle piste est sortie, un joueur bien connu en France.

Transferts - OM : Longoria sur le point de boucler une opération à 7M€ sur le mercato https://t.co/u2hHxZpD1R pic.twitter.com/sZ4X9xwA6E — le10sport (@le10sport) July 9, 2022

Depay, une cible prestigieuse

En effet, l’OM serait sur les traces de Memphis Depay. Arrivé l’an passé au FC Barcelone, l’attaquant néerlandais est peu à peu passé au second plan après les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran Torres au mercato hivernal. Et la possible arrivée de Robert Lewandowski en Catalogne ne va pas arranger les choses. Plus dans les plans du FC Barcelone, Memphis Depay, dont le contrat court jusqu'en juin 2023, a donc de grandes chances de quitter le Barça cet été. D’où l’intérêt de l’OM. L’ex-attaquant de l’OL constituerait assurément une recrue de choix pour Tudor. D'ailleurs, le joueur ne serait pas contre une arrivée dans le sud de la France.

« Très difficile »