Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour ce transfert envisagé par Luis Campos ?

Publié le 11 juillet 2022 à 20h45 par Hugo Ferreira

Le Paris Saint-Germain ne compte pas délaisser son secteur offensif lors du mercato estival. En effet, le club de la capitale a déjà perdu Angel Di Maria et espère pouvoir rapidement se débarrasser de Mauro Icardi. Plusieurs profils ont déjà été étudiés, notamment celui de Nicolo Zaniolo. L’AS Roma serait prête à négocier le départ de l’Italien, et ne réclamerait pas un transfert sec. Toutefois, le PSG devra composer avec la concurrence de la Juventus.

Le mercato estival du Paris Saint-Germain pourrait rapidement s’emballer. En effet, si le club de la capitale a pour le moment été discret en n’enregistrant qu’une seule arrivée, celle de Vitinha, plusieurs joueurs sont ciblés par la cellule de recrutement et pourraient venir renforcer les rangs de Christophe Galtier. Auteur de 8 buts et 9 passes décisives avec l’AS Roma cette saison, Nicolo Zaniolo est notamment pisté. Un transfert pour lequel les Giallorossi seraient prêts à négocier sur plusieurs points.

La Roma ne réclame pas un transfert sec

Nicolo Zaniolo est sous contrat jusqu’en juin 2024, et l’AS Roma ne compte pas le brader. Cependant, les Italiens ont tout de même revu leurs exigences à la baisse. Alors qu’ils réclamaient initialement 60M€, les Giallorossi seraient désormais enclins à laisser partir le jouer de 23 ans pour un montant inférieur. Ces derniers pourraient également faire des efforts sur les modalités de payement, puisque selon Sport , un prêt avec option d’achat obligatoire ou un financement sur plusieurs années serait envisagé. Malgré cela, ce dossier ne sera pas simple à gérer pour le PSG.

