Mercato - PSG : Grosse mise au point pour le transfert de Frenkie De Jong

Publié le 11 juillet 2022 à 18h10 par Hugo Ferreira

Après avoir complètement manqué sa campagne de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain souhaite remodeler son effectif. Plusieurs transferts devraient avoir lieu, et le club de la capitale souhaite grandement renforcer son entrejeu. Frenkie de Jong est notamment pisté, et Manchester United s’intéresse également à lui, bien qu’Erik ten Hag préfère éviter ce sujet.

Alors que seul Marco Verratti donne satisfaction dans l’entrejeu, le Paris Saint-Germain est à la recherche d’éléments pour l’épauler. Vitinha a déjà été recruté en provenance du FC Porto, mais, le club de la capitale penserait également à la signature de Frenkie de Jong. L’international néerlandais semble de plus en plus proche de quitter le FC Barcelone, et le PSG pourrait en profiter. Cependant, Manchester United est également présent sur ce dossier.

Erik ten Hag préfère ne pas parler de Frenkie de Jong

En conférence de presse, Erik ten Hag a été questionné sur les rumeurs de transfert concernant Frenkie de Jong. Cependant, alors que le joueur de 25 ans est annoncé avec insistance à Manchester United, le tacticien néerlandais ne préfère pas évoquer ce sujet : « Frenkie de Jong ? Je ne parle jamais des joueurs qui sont sous contrat avec d'autres clubs. Je ne vais pas répondre au sujet de Frenkie » a-t-il confié, dans des propos relayés par Fabrizio Romano.

