Mercato - PSG : Fofana, Sanches, Ekitike… Quelle doit être la priorité de Campos en Ligue 1 ?

Publié le 11 juillet 2022 à 8h00 par La rédaction

Déjà très actif dans ce mercato estival, Luis Campos prospecte en Ligue 1, où plusieurs profils ont retenu son attention. Renato Sanches (LOSC), Seko Fofana (RC Lens) ou encore Hugo Ekitike (Reims) sont notamment dans le viseur du PSG, mais selon vous, quelle doit être la priorité du club de la capitale ?

Après Vitinha, Luis Campos veut rapidement enchaîner. Le nouveau conseiller football du PSG souhaite notamment parvenir à un accord avec l’Inter pour le transfert de Milan Skriniar, tandis que les discussions se poursuivent concernant Gianluca Scamacca, révélation de la dernière saison de Serie A avec Sassuolo. À l’instar de Leonardo, Luis Campos semble donc vouloir réaliser quelques coups en Italie, mais le Portugais prospecte également en France.

Renato Sanches et Seko Fofana sont visés

Pour renforcer l’entrejeu du PSG, Luis Campos a notamment jeté son dévolu sur Renato Sanches. Comme vous l’a révélé le10sport.com, une offre de 10M€ a été transmise au LOSC pour l’international portugais, et les négociations se poursuivent alors que l’AC Milan reste à l’affût. Dans le Nord de la France, la piste Seko Fofana a elle aussi été activée par le PSG, alors que le milieu ivoirien a laissé planer le doute au sujet de son avenir. « Mon envie sportive est de prendre du plaisir chaque jour. C’est ce que je fais avec le club aujourd’hui. Ça peut être ici comme ailleurs. On a tous des envies, de l’ambition et ça peut être ici ou ailleurs, en se qualifiant pourquoi pas pour une coupe d’Europe ou pourquoi pas en la jouant avec un autre club aussi », a déclaré ce week-end le joueur du RC Lens, dans des propos accordés à lensois.com . Très apprécié de Leonardo, Lucas Paqueta (OL) serait lui aussi surveillé par Luis Campos selon les récentes informations divulguées par ESPN .

Galtier prêt à aller piocher à Nice ?

Mais pour densifier l’entrejeu du PSG, Christophe Galtier pourrait également miser sur l’un de ses anciens protégés. Selon L’Equipe , l’écurie parisienne a coché le nom de Khéphren Thuram, auteur d’une grosse saison avec l’OGC Nice avec 41 matchs joués. Chez les Aiglons , Amine Gouiri s’est également illustré lors du dernier exercice, ce qui n’aurait pas échappé aux décideurs du club de la capitale.

Mercato - PSG : Campos veut récupérer un ancien crack de Galtier https://t.co/v38H3paYx0 pic.twitter.com/4VrKLa1vBg — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 10, 2022

L’option Ekitike

Mais en attaque, l’une des priorités se nomme Hugo Ekitike. Cette piste ferait l’unanimité au sein du PSG, où Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Christophe Galtier apprécient les qualités de l’attaquant rémois. Pisté par Newcastle depuis de longs mois, Ekitike voudrait rejoindre le PSG, qui ne compte pas pour autant faire monter les enchères. Pour l’heure, les hautes sphères du club n'auraient pas dégainé d’offre pour l’attaquant français.



