Mercato - PSG : La grande annonce du clan Paqueta

Publié le 11 juillet 2022 à 12h15 par Thibault Morlain

Aujourd’hui à l’OL, Lucas Paqueta éveille l’intérêt des plus grands clubs européens. Alors que l’interêt du PSG serait toujours d’actualité, il a aussi été question d’une possible arrivée du côté d’Arsenal. Paqueta prendra-t-il la direction des Gunners cet été ? Dans son entourage, on a mis les choses au point.

Depuis le début du mercato estival, l’OL se montre très actif avec notamment les retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Pour ce qui est des départs, le cas de Lucas Paqueta fait parler. Le Brésilien est très courtisé. Malgré le départ de Leonardo et l’arrivée de Luis Campos, le PSG serait toujours dans le coup, au même titre que Manchester City ou encore Arsenal. D’ailleurs, les derniers échos rapprochaient Paqueta des Gunners.

« Arsenal n’a fait aucune offre »

Il n’en serait finalement rien entre Lucas Paqueta et Arsenal. Pour CaughtOffside , Fabrizio Romano a en effet fait savoir : « Actuellement, le clan Paqueta nie les négociations car pour le moment, Arsenal n’a fait aucune offre pour Lucas ».

