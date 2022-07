Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles révélations sur les coulisses du transfert de Vitinha

Publié le 10 juillet 2022 à 17h30 par Pierrick Levallet

À la recherche de renforts pour son milieu de terrain, le PSG s’est rapidement mis au travail sur le marché des transferts. Le club de la capitale a d’ailleurs déjà bouclé une première arrivée avec Vitinha. Et le président du FC Porto n’a visiblement rien lâché dans les négociations, déterminé à ce que l’opération se déroule comme il l’entendait.

Cet été, le PSG a quelques chantiers à gérer lors de ce mercato. Le milieu de terrain devrait à nouveau faire les frais d’une reconstruction importante lors de ce mercato estival. Le club de la capitale entend bien recruter quelques joueurs dans ce secteur afin de le consolider pour qu’il ne soit plus un problème. Dans cette optique, Luis Campos s’est rapidement mis au travail en explorant plusieurs pistes comme celle menant à Renato Sanches et a même déjà bouclé une première arrivée avec Vitinha. Toutefois, les négociations n’ont pas vraiment été simples et la direction parisienne a dû se plier aux exigences du FC Porto pour clore ce dossier.

« J’ai dit que je ne vendrais que pour les 40M€, tant que nous aurions l’argent tout de suite »

« Ce que j’ai dit quand nous avons parlé de Vitinha, c’est que nous avions une offre de 30M€ et que nous ne l’avons pas vendu, contre l’avis de certains qui pensaient que c’était un gros coup. J’ai dit que je ne vendrais que pour les 40M€, tant que nous aurions l’argent tout de suite. L'opération Vitinha n’a été bouclée qu’à neuf heures du soir du dernier jour de juin » a confié Pinto da Costa dans un entretien accordé aux médias officiels du FC Porto. Le président du club a ensuite avoué que Jorge Mendes avait joué un rôle important pour que la transaction se déroule comme il l’entendait.

« Ils pensaient que je bluffais, mais à neuf heures du soir, ils ont vu que c’était sérieux et l’affaire a été faite comme nous le voulions »

« Ensuite, la participation de l'agent Jorge Mendes était importante, parce qu’il avait de bonnes relations avec le Paris Saint-Germain et a aidé à les convaincre et leur a fait voir que je n’allais pas céder. Il leur a donné plusieurs exemples d’autres transferts, parce qu’ils pensaient que je bluffais, mais à neuf heures du soir, ils ont vu que c’était sérieux et l’affaire a été faite comme nous le voulions. Parce que quiconque veut un joueur du FC Porto sait déjà qu’il doit payer la clause en espèces » a-t-il avoué.

Le message est passé pour les autres clubs

Désormais, Vitinha est un joueur du PSG. À 22 ans, le milieu de terrain est l’une des plus grandes promesses du football portugais. Reste à voir s’il parviendra à s’imposer dans l’entrejeu parisien lors de la saison à venir. De son côté, le FC Porto a également pu envoyer un message aux autres clubs désireux de recruter certains de ses joueurs grâce à cette opération.