Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un gros rebondissement pour Mauro Icardi ?

Publié le 10 juillet 2022 à 16h30 par Jules Kutos-Bertin

Après une saison très compliquée avec le PSG, Mauro Icardi a été placé sur la liste des transferts. Pisté par Monza, le promu italien, l’international argentin attendrait une offre d’un club qualifié en Ligue des Champions. Mais Adriano Galliani, le président de Monza, ne perd pas espoir, lui qui suit également Edinson Cavani et Luis Suarez.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Campos travaille ardemment sur le mercato parisien. Après l’arrivée de Vitinha, le Portugais espère conclure les dossiers Skriniar, Scamacca et aussi Renato Sanches. Mais au-delà de toutes ces arrivées espérées, Campos est également attendu au niveau des ventes, un paramètre qui fait largement défaut au PSG sur ces dernières années. Mauro Icardi fait partie des joueurs qui sont amenés à partir. Après une belle première saison, Icardi n’a jamais confirmé et l’arrivée de Lionel Messi lui offre encore moins de temps de jeu. Encore faut-il que l’international argentin accepte de plier bagages…

Mauro Icardi attend un club plus huppé

Promu en Serie A, Monza le suit avec attention mais Mauro Icardi se voit plus haut. A en croire les informations de calciomercato.com , l’ancien joueur de l’Inter Milan se sentirait toujours comme un attaquant important et il souhaiterait attendre des offres de clubs qualifiés pour la Ligue des Champions. En clair, Monza est trop petit pour Mauro Icardi. Une idée qui ne plaît pas vraiment à Wanda Nara, sa femme et agent. De son côté, elle serait tentée par un retour en Italie, ce qui lui permettrait de retourner vivre à Milan.

Mercato - PSG : Icardi, Kurzawa… Des complications à prévoir pour Henrique https://t.co/6secsY2lTM pic.twitter.com/Xslg7PqkEl — le10sport (@le10sport) July 10, 2022

Monza ne perd pas espoir

Monza va donc devoir être convaincant ! Toujours selon les informations de calciomercato.com , le promu italien serait certain que Mauro Icardi pourrait bientôt changer d’avis et accepter l’offre proposée. Bien entendu, Monza miserait sur la précieuse aide du PSG pour prendre en charge le salaire de l’Argentin. Si jamais aucune offre de clubs qualifiés pour l’Europe n’arrive, Mauro Icardi est susceptible de se laisser tenter. Mais il va falloir trancher parce qu’il n’est pas la seule option…

Cavani et Suarez, les deux autres options

Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United, Edinson Cavani aurait lui aussi été approché par Monza et le président Adriano Galliani. Dans le viseur de clubs sud-américains, Cavani privilégierait un challenge en Europe, ce qui pourrait aider Monza. Lui aussi libre depuis son départ de l’Atlético de Madrid, Luis Suarez a également tapé dans l’œil de Monza qui l’a déjà contacté. Pour le moment, les deux internationaux uruguayens n’auraient pas encore émis de réserves. Si Luis Campos espère se séparer de Mauro Icardi, c’est encore très loin d’être fait…