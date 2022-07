Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, Kurzawa… Des complications à prévoir pour Henrique

Publié le 10 juillet 2022 à 11h30 par Thibault Morlain

A l’occasion de ce marché des transferts, le PSG veut se séparer de nombreux joueurs. Un gros dégraissage est ainsi attendu dans le capitale. En charge de celui-ci Antero Henrique s’active pour se débarrasser des joueurs qui ne sont plus désirés à Paris. Toutefois, en ce qui concerne certains éléments de l’effectif de Galtier, cela ne sera pas une mince affaire.

Après Vitinha, Luis Campos veut encore frapper fort au PSG avec notamment les arrivées de Renato Sanches, Milan Skriniar ou encore Hugo Ekitike. Mais pour ces nouveaux joueurs, il faut faire de la place dans l’effectif de Christophe Galtier. De nombreux départs sont ainsi attendus. La liste des départs est d’ailleurs très longue. En charge de ce dégraissage, Antero Henrique espère d’ailleurs récupérer de gros chèques comme avec Leandro Paredes ou Arnaud Kalimuendo. Mais d’autres joueurs du PSG, ils pourraient plutôt servir de monnaie d’échange sur le marché. En revanche, pour d’autres Parisiens, s’en débarrasser est un véritable casse-tête.

Des transferts impossibles pour Icardi et Wijnaldum

Ce dimanche, L’Equipe fait ainsi le point sur les différents départs à prévoir du côté du PSG cet été. Bien évidemment, la priorité des champions de France est de réaliser des transferts et ainsi faire rentrer de l’argent dans les caisses. Un scénario qui serait déjà à exclure pour Mauro Icardi et Georginio Wijnaldum. Plus désirés à Paris, l’Argentin et le Néerlandais sont poussés vers la sortie. Toutefois, ces départs ne devraient pas se régler sous la forme d’un transfert sec, bien que Wijnaldum et Icardi ne manqueraient pas de prétendants lors de ce mercato. Monza, promu en Serie A, est notamment très intéressé par l’ancien de l’Inter Milan.

Un prêt seulement pour Herrera

Ander Herrera ferait lui aussi partie de ces joueurs invités à partir par le PSG cet été. Mais encore faut-il trouver preneur pour le milieu de terrain espagnol. Et avec son salaire XXL, cela complique forcément les choses. Aujourd’hui, Herrera émargerait à près de 650 000€ bruts mensuels. De quoi refroidir plus d’un prétendant. Par conséquent, c’est un prêt qu’il faudrait envisager pour l’ancien de Manchester United.

Le PSG prêt à tout pour Kurzawa

Il y a aussi le cas Layvin Kurzawa à régler au PSG cet été. Clairement plus en odeur de sainteté à Paris, le latéral gauche est poussé vers la sortie. Cela ne sera pas simple. Mais pour s’en débarrasser, le club de la capitale serait prêt à faire de gros efforts à en croire les informations du quotidien sportif. A voir maintenant quelle idée arrivera à trouver Antero Henrique pour enfin délester le PSG de Kurzawa.