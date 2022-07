Foot - Mercato - OM

Mercato - PSG : Antero Henrique prépare un coup de balai à 95M€

Publié le 10 juillet 2022 à 9h00 par Thibault Morlain

Alors que Luis Campos passe lui la vitesse supérieure sur le marché des transferts afin de faire venir de nouveaux joueurs au PSG, Antero Henrique est lui en charge des départs chez les champions de France. Ça a déjà commencé à bouger dans ce sens avec notamment le transfert d’Alphonse Areola, mais c’est loin d’être terminé. D’ailleurs, au PSG, on verrait les choses en grand concernant les futures ventes.

Le mercato est encore loin d’être terminé au PSG, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. En effet, lors de cette intersaison, le club de la capitale eut dégraisser. Christophe Galtier l’a d’ailleurs bien fait savoir à l’occasion de sa présentation, il faut réduire l’effectif actuel des champions de France. Des indésirables sont ainsi poussés vers la sortie au PSG. Des joueurs sur lesquels Antero Henrique compterait d’ailleurs visiblement récupérer gros à en croire les informations de L’Equipe .

Paredes, 35M€

Lors de sa première expérience en tant que directeur sportif du PSG, Antero Henrique a déjà montré qu’il savait bien vendre, au contraire de Leonardo. Le Portugais va donc devoir en faire de même cet été et les premiers échos confirment les grosses ambitions du PSG. Cela commencerait notamment avec Leandro Paredes. Manchester United serait notamment venu aux renseignements pour une arrivée du milieu de terrain argentin. A l’occasion de ces échanges, le club de la capitale aurait alors été très clair. Pour Paredes, c’est 35M€.

Diallo, 30M€

Et d’autres joueurs du PSG sont dans le même cas de figure. Cela vaut notamment pour Abdou Diallo. Barré par une forte concurrence dans le secteur défensif, le Sénégalais pourrait bien aller voir ailleurs cet été. Tottenham aurait notamment été intéressé, mais aurait vite été refroidi par les 30M€ réclamés par le PSG. A défaut de Diallo, les Spurs sont allés chercher Clément Lenglet, prêté par le FC Barcelone.

Kalimuendo, 25M€

De retour de deux ans en prêt au RC Lens, Arnaud Kalimuendo pourrait ne faire qu’un bref retour au PSG. En effet, l’attaquant dispose d’une grosse valeur marchande et les prétendants sont au rendez-vous pour le récupérer. Le PSG voudrait alors en profiter pour récupérer un gros chèque. Ainsi, pour un transfert de Kalimuendo, il faudra compter environ 25M€.

Dina Ebimbe, 5M€

Proche de quitter le PSG ces derniers mois, Eric Junior Dina Ebimbe était finalement resté dans la capitale. Un transfert pourrait finalement n’être que partie remise et cela pourrait intervenir dans les semaines à venir. Francfort serait notamment intéressé et alors que Dina Ebimbe n’a plus qu’un an de contrat, le PSG aimerait récupérer 5M€ de son milieu de terrain.