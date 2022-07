Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée à Paris avec Galtier ? La réponse d’Andy Delort

Publié le 10 juillet 2022 à 12h45 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Christophe Galtier est donc le nouvel entraîneur du PSG. De quoi possiblement ouvrir la porte à des arrivées de ses anciens protégés du côté de l’OGC Nice. Cela serait notamment le cas avec Khéphren Thuram. La question a également été posée à Andy Delort, lui qui a rejoint les Aiglons l’été dernier pour Galtier.

Un recrutement made in OGC Nice pour Christophe Galtier ? Désormais au PSG, l’entraîneur parisien pourrait être tenté de retrouver certains de ses anciens protégés. Comme l’explique L’Equipe ce dimanche, Khéphren Thuram serait notamment dans les petits papiers de Luis Campos afin de renforcer le milieu de terrain du PSG.

« On va voir… »

D’autres joueurs de l’OGC Nice pourraient-ils également rejoindre Christophe Galtier ? Dans une interview accordée à Nice Matin , Andy Delort a été interrogé sur le départ. « Galtier ne voulait pas m’emmener avec lui à Paris ? On va voir, ça dépend de Messi », a lâché Delort.

« Je me sens bien »