Foot - Mercato - PSG

Transferts : Ces jolis coups que le PSG a manqué depuis le début du mercato

Publié le 11 juillet 2022 à 14h00 par Thomas Bourseau

Bien qu’il n’ait été officiellement nommé conseiller football du PSG le 10 juin dernier, Luis Campos travaillait sur le mercato parisien presque dès la fin du championnat le 21 mai dernier, date à laquelle l’aventure de directeur sportif de Leonardo est arrivée à son terme. Et alors que Vitinha a signé en faveur du Paris Saint-Germain, de jolis coups sont passés entre les doigts de Luis Campos, pour certains voulus et pour d’autres non…

Aurélien Tchouaméni

Impossible de commencer une telle liste sans parler d’Aurélien Tchouaméni. Que ce soit Leonardo ou le nouveau conseiller football du PSG en la personne de Luis Campos, Tchouaméni a fait l’unanimité au sein de la direction du Paris Saint-Germain. Si bien que Campos, avec l’aide de Kylian Mbappé, aurait incité l’ancien joueur de l’AS Monaco à signer en faveur du PSG comme plusieurs médias l’ont affirmé à plusieurs reprises. Avant que Vitinha ne débarque au PSG, Luis Campos aurait tout bonnement fait de Tchouaméni la grande priorité du Paris Saint-Germain avant que ce dernier ne privilégie le Real Madrid pour un montant de 100M€ environ. Et pour l’alternative prise en considération par la direction du PSG, le club a manqué le coche également.

Paul Pogba

Certes, le nom de Paul Pogba a surtout été lié au PSG lorsque Leonardo était à la tête de la direction sportive parisienne, à savoir l’été dernier et pendant l’intégralité de la saison. Depuis le changement de direction et l’arrivée de Luis Campos, Pogba a été occasionnellement annoncé au PSG, mais surtout en tant qu’alternative en cas d’échec dans la course à la signature d’Aurélien Tchouaméni. Cependant, même lorsque l’international français a rejoint le Real Madrid, le PSG n’est pas parvenu à se mettre d’accord avec Pogba qui disposait cependant du statut d’agent libre et qui aurait permis au PSG, comme l’été dernier, à considérablement se renforcer sans avoir à débourser une grosse indemnité de transfert pour un joueur de l’acabit de Pogba.

Gabriel Jesus

Avant de signer en faveur d’Arsenal, club que Mikel Arteta qui était son ancien entraîneur adjoint à Manchester City l’a convaincu à rejoindre, Gabriel Jesus avait une petite cote sur le marché des transferts. Que ce soit le FC Barcelone ou encore Tottenham, l’international brésilien faisait tourner certaines têtes, à l’instar de celles des dirigeants du PSG qui rechercheraient depuis un moment un avant-centre complet pour renforcer le secteur offensif du club parisien. À présent, il semblerait que ce rôle pourrait être occupé par Gianluca Scamacca, mais le profil de Gabriel Jesus aurait pu parfaitement coller aux besoins du PSG à cette position.

Raheem Sterling et Raphinha