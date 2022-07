Foot - Mercato - PSG

Mercato : Parti du PSG, Angel Di Maria ouvre enfin le chapitre Juventus

Publié le 11 juillet 2022 à 18h00 par Axel Cornic

Ce lundi s’est déroulée la conférence de présentation d’Angel DI Maria, qui à 34 ans a décidé de se lancer un énième défi en Europe, avant de retrouver l’Argentine. Après sept saisons passées au Paris Saint-Germain, il a donc choisi la Juventus, où il a signé un contrat d’un an... avec la volonté de garnir un peu plus son armoire à trophées.

C’est l’un des gros départs de cet été. Acteur important du projet QSI ces dernières années, Angel Di Maria quitté le PSG le 30 juin dernier, puisque ses dirigeants n’ont pas souhaité lever l’année supplémentaire en option présente dans son contrat. Lié à plusieurs gros clubs européens, dont le FC Barcelone, l’international argentin a finalement décidé de découvrir un nouveau championnat avec la Juventus. En discussions depuis des longs mois, les Bianconeri semblent avoir toujours été convaincus par cette opération, avec Massimiliano Allegri qui aurait réclamé l’arrivée d’un joueur technique et d’expérience.

« La Juventus a insisté pendant 40 jours avec moi et c'est impossible de dire non »

Après avoir signé un contrat d’un an, Angel Di Maria a été présenté à la presse ce lundi, alors que la Juventus annonçait quelques heures plus tôt la signature de Paul Pogba. « La Juventus a insisté pendant 40 jours avec moi et c'est impossible de dire non. J'avais beaucoup envie de venir. J'ai tardé à répondre pour une question familiale. J'ai choisi la Juventus parce qu'elle a toutes les cartes pour gagner les titres. C'est la meilleure équipe d'Italie » a expliqué le désormais ancien joueur du PSG. « La Juve a vu en moi le potentiel pour être à la hauteur de ce club. En réalité, c'est l'unique équipe avec qui j'ai parlé. C'est celle qui a insisté, derrière moi pendant 40 jours. J'ai accepté parce que c'est un grand club ».

« J'ai une bonne relation avec Buffon, je lui ai parlé quand j'ai signé et il voulait que je vienne à la Juve »

Celui qui a porté les couleurs de Benfica, du Real Madrid et de Manchester United au cours de sa carrière, a également confié avoir parlé de son choix avec certains de ses coéquipiers ou encore anciens coéquipiers comme Gianluigi Buffon et Paulo Dybala. « J'ai une bonne relation avec Buffon, je lui ai parlé quand j'ai signé et il voulait que je vienne à la Juve » a poursuivi Angel Di Maria, qui a joué avec Buffon au PSG et avec Dybala en sélection. « J'ai surtout parlé avec Paulo et je vérifie ce qu'il m'a dit, c'est-à-dire que c'est une équipe importante mais qu'en même temps c'est comme une famille. C'est ce que je ressens, ils m'ont tous très bien traité ».

« Ces deux dernières années, ils n'ont pas beaucoup gagné et ont une grande envie de revenir à des niveaux élevés, il en va de même pour moi »