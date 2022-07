Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les raisons de l’arrivée avortée d’Ousmane Dembélé à Paris

Publié le 11 juillet 2022 à 8h30 par Hugo Chirossel

Annoncé comme une des recrues potentielles du Paris Saint-Germain cet été, Ousmane Dembélé va finalement prolonger et poursuivre sa carrière au FC Barcelone. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce choix, notamment la prolongation de Kylian Mbappé, mais également le départ de Leonardo. Le joueur quant à lui aurait toujours eu l’intention de rester en Catalogne.

Un long feuilleton de plusieurs mois va rapidement prendre fin. Ousmane Dembélé, libre de tout contrat depuis le 1er juillet, va vraisemblablement prolonger son aventure au FC Barcelone. L’international français va signer un nouveau bail de deux ans, accompagné d’un salaire d’environ 6,5M€ par an selon la presse espagnole. Une offre qui en réalité n’est pas nouvelle et date de plusieurs mois, mais Dembélé et son agent, Moussa Sissoko, ont finalement décidé de l’accepter.

La prolongation de Kylian Mbappé a relancé le dossier Dembélé

Plusieurs grands clubs européens étaient intéressés à l’idée de récupérer un joueur de ce talent sans avoir à débourser une indemnité de transfert. Le Paris Saint-Germain était notamment sur le coup, mais de nombreuses raisons peuvent expliquer le fait qu’Ousmane Dembélé ne deviendra pas un joueur parisien cet été. La prolongation de Kylian Mbappé pour commencer, qui était annoncé avec insistance au Real Madrid. Ce dernier a finalement renouveler son contrat jusqu’en 2025, ce qui a poussé le PSG à mettre ce dossier de côté.

Le Barça, son premier choix

Ce n’est pas tout, puisque Matteo Moretto indique ce dimanche qu’à partir du moment où Leonardo a été démis de ses fonctions, la possibilité pour Ousmane Dembélé de rejoindre la capitale française s’est envolée. D’après le journaliste espagnol, la volonté de l’international français a toujours été de rester au FC Barcelone. Les discussions entre les deux parties avaient principalement pour objet un enjeu économique et non une volonté de partir à tout prix. Le départ de Leonardo a également entraîné l’arrivée de Luis Campos au Paris Saint-Germain, ce qui n’a pas joué en la faveur du Français comme l'expliquait il y a quelques semaines Le Parisien.

La voluntad de Dembélé siempre ha sido quedarse, pero la renovación ha sido sobre todo una cuestión económica. La marcha de Leonardo del PSG le cerró la opción de París, por lo que, tras semanas de reflexión, Sissoko ha aceptado un contrato ofrecido por el Barcelona hace meses. https://t.co/HB6xlD9GkP — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 10, 2022

Campos ne comptait pas sur Dembélé

En effet, le conseiller sportif parisien n’aurait pas été très emballé à l’idée de faire venir Dembélé à Paris. Le Portugais aurait été refroidi par sa fragilité physique, mais également son hygiène de vie. Campos privilégie des joueurs à fort potentiel, travailleurs et ne pensant qu’au football. Alors qu’au Barça, Xavi a fait des pieds et des mains afin qu’Ousmane Dembélé reste au club malgré les réticences de certains. À 25 ans, l’ancien joueur du Stade Rennais et du Borussia Dortmund va donc prolonger pour au moins deux ans en Catalogne.