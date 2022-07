Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos veut offrir deux beaux cadeaux à Galtier sur le mercato

Publié le 11 juillet 2022 à 2h00 par Arthur Montagne

Actif en coulisses sur le marché des transferts, le PSG a déjà bouclé l'arrivée de Vitinha pour 41,5M€ en provenance du FC Porto. Mais c'est encore loin d'être terminé puisque d'autres recrues sont attendues dont certains que Christophe Galtier connaît déjà très bien. Explications.

Cet été, le PSG a l'intention de chambouler son effectif. Plusieurs joueurs seront poussés au départ à l'image de Mauro Icardi, Idrissa Gueye, Layvin Kurzawa, Leandro Paredes, Thilo Kehrer ou encore Julian Draxler. Et dans le sens inverse aussi ça devrait bouger. Dans cette optique, le transfert de Vitinha a déjà été bouclé pour 41,5M€ en provenance du FC Porto. Mais bien évidemment, le PSG ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et Luis Campos multiplie les pistes dont certaines bien connues par Christophe Galtier.

Campos s'active pour Renato Sanches

En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG s'intéresse notamment à Renato Sanches. Une offre de 10M€ a même été transmise au LOSC qui préfèrerait vendre son joueur à l'AC Milan. Mais les Parisiens peuvent compter sur la volonté de l'international portugais qui veut aller au PSG. Et pour cause, à Paris, Renato Sanches retrouverait à la fois Luis Campos, qui l'avait recruté au LOSC, mais également Christophe Galtier qui lui avait permis de se relancer chez les Dogues après un passage très compliqué au Bayern Munich.

Mercato - PSG : Campos veut récupérer un ancien crack de Galtier https://t.co/v38H3paYx0 pic.twitter.com/4VrKLa1vBg — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 10, 2022

Un intérêt pour Thuram ?

Et ce n'est pas le seul milieu de terrain de Ligue 1 qui pourrait retrouver Christophe Galtier. En effet, selon les informations de L'EQUIPE , le PSG suit de près la situation de Khephren Thuram qui sort d'une très belle saison à l'OGC Nice où le nouvel entraîneur parisien en avait fait l'un de ses joueurs majeurs. Le fils du Champion du monde 1998 est monté en puissance toute la saison et alors que le PSG cherche à renforcer son entrejeu, Thuram fait partie des options envisagées. Pour le plus grand bonheur de Galtier.

Le PSG avait tenté Botman

Et ce n'est pas tout. Alors que Milan Skriniar est la grande priorité du PSG pour renforcer son secteur défensif, Luis Campos avait prévu un plan B qui se nomme Sven Botman, comme révélé par le10sport.com. Le défenseur du LOSC, qui avait brillé sous les ordres de Christophe Galtier, s'est finalement engagé avec Newcastle. Mais c'est bien la preuve que le club de la capitale pourrait tenter de recruter des joueurs que son nouvel entraîneur connaît bien.