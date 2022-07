Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Retour de flamme pour le mercato de Caleta-Car ?

Publié le 11 juillet 2022 à 19h15 par Axel Cornic

A un an de la fin de son contrat, Duje Caleta-Car est une nouvelle fois annoncé proche d’un possible départ de l’Olympique de Marseille. Le président Pablo Longoria a déjà échoué par le passé dans la vente du Croate et si les solutions ne sont pas très nombreuses, il y a une piste que l’on pourrait creuser du côté de l’OM.

Si Igor Tudor semble attendre plusieurs renforts à quelques semaines du début de la saison, Pablo Longoria doit d’abord régler quelques dossiers sensibles. Le président de l’OM ne souhaite pas revivre une situation à la Boubacar Kamara, qui a décidé de quitter le club à la fin de son contrat, le 30 juin dernier. Ainsi, les joueurs à qui il reste moins d’un an de contrat, semblent être poussés vers la sortie.

Le Torino semblait avoir oublié Caleta-Car...

C’est le cas de Duje Caleta-Car, qui a souvent été annoncé sur le départ sans jamais quitter l’Olympique de Marseille. Récemment, la presse italienne n’a notamment annoncé du côté du Torino, où l’on semblait finalement avoir activé d’autres pistes avec notamment Oumar Solet, ancien de l’OL actuellement au RB Salzbourg.

Mais pourrait revenir à la charge !