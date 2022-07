Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Réunion au sommet pour deux joueurs de Mourinho

Publié le 11 juillet 2022 à 21h00 par Jules Kutos-Bertin

Annoncés sur le départ de l’AS Roma, Jordan Veretout et Justin Kluivert sont dans le viseur de l’OM. Le second pourrait même débarquer prochainement puisqu’un accord serait imminent. Ce dimanche, Tiago Pinto, le directeur sportif du club de la Louve, se serait rendu à Turin pour négocier les deux transferts.

Même si Pablo Longoria n’a recruté qu’un seul joueur sur le mercato, le président de l’OM continue de travailler en coulisses. Malgré tout, le public olympien s’inquiète, à un mois de la reprise de la Ligue 1. Plusieurs secteurs de jeu sont à renforcer, notamment au milieu avec le départ libre de Boubacar Kamara.

Veretout et Kluivert intéressent l’OM

D’où l’intérêt pour Jordan Veretout ! Poussé vers la sortie par l’AS Roma, l’international français a tapé dans l’œil de Longoria. Autre poste mais même club, Justin Kluivert intéresserait également l’OM. Le Corriere dello Sport annonçait même un accord imminent entre le club de la cité phocéenne et l’AS Roma ce lundi.

🚨 L’OM et l’AS Roma sont proches d’un accord pour Justin Kluivert ! 🇳🇱Les Giallorossi seraient prêts à laisser filer leur ailier gauche, prêté cette saison à l'OGC Nice, contre 12M€. 💰 (🗞 @CorSport) pic.twitter.com/Iv1OGBlyte — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 11, 2022

Virée à Turin pour Tiago Pinto